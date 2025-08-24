Es mantenen 14 focs actius a l'Estat: «Situació favorable amb avenços molt lents»

Els esforços dels cossos de bombers per apagar els focs que colpegen part del Nord-oest d'Espanya no aturen. Tot i l'evolució favorable dels focs de Galícia, amb l'incendi de Lauroco ja estabilitzat -el pitjor de la història en terra gallega, després de cremar 30.000 hectàrees-, encara hi ha un incendi actiu.
Per altra banda, les flames s'han tornat a reactivar en l'incendi de Porto, a Zamora. El foc amenaça ara el nucli urbà de La Baña, el que ha provocat que s'evacuessin 330 veïns de la localitat lleonesa. I en la comunitat de Castella i Lleó es mantenen 10 incendis de nivell dos, sent la més castigada a hores d'ara.
La situació a Astúries continua aquest diumenge sent preocupant, on els focs han cremat ja prop de 6.000 hectàrees. Allà segueixen actius tres incendis i s'han donat per estabilitzats uns altres dos a l'altre extrem del Principat, a la zona dels Pics d'Europa.
A les 14 hores hi ha un total de 14 incendis actius en Situació Operativa 2, segons ha informat el govern espanyol després de la reunió del Comitè Estatal de Coordinació (CECOD) contra els incendis presidida pel ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska.
En la reunió ha participat la directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones, qui aquest diumenge ha apuntat que la situació és "favorable" quant a l'evolució dels incendis, però ha insistit que els avenços són "molt lents". També ha expressat l'esgotament dels cossos d'extinció, després de 15 dies de focs de sexta generació, més agressius i virulents.
Fins ara, els incendis han arrasat més de 400.000 hectàrees, la major superfície cremada en el que va de segle i la més registrada des de 1994, segons el Sistema Europeu d'Informació sobre Incendis Forestals. Per altra banda, els agents de seguretat han detingut, des de principis del mes de juny, un total de 43 persones per estar relacionades amb els incendis forestals, i s'investiguen a unes altres 133 persones.
Batussa política
És un estira-i-arronsa constant, un no parar. L'última va ser el dissabte al matí va sortir Cuca Gamarra, per part del PP, i Patxi López, per part del PSOE, per llençar-se els plats pel cap. Els dos dirigents han acusat el bàndol contrari: López ha assenyalat al PP d'utilitzar els "recursos de sempre" amb els incendis, "la mentida i els insults". I, per altra banda, des de Logronyo, Gamarra ha acusat Pedro Sánchez d'"incompetència" en la gestió dels focs que colpegen part de l'Estat.
Dels socialistes cap als populars
Per López, el PP pràctica una política d'"utilitat zero i de bronca" constant. "La seva única obsessió és fer fora a Pedro Sánchez, aquesta és l'aportació del PP mentre el president del govern espanyol proposa un pacte d'Estat" per abordar la problemàtica, ha dit. En la línia de "fer soroll" per part del principal partit a l'oposició, ha posat d'exemple la seva petició de compareixença de ministres al Senat per la setmana vinent, "sense que s'hagin acabat d'apagar els incendis i sense tenir les dades definitives".
"Si realment els importés el que ha passat i què hem de fer perquè no torni a succeir, els primers que haurien de comparèixer són els presidents de les comunitats autònomes, que són els que tenen les competències", ha reblat el representant socialista.
I dels blaus cap als vermells
Per altra banda, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, ha criticat el govern de Pedro Sánchez per la gestió dels incendis que afecten Espanya aquest estiu. La popular creu que la comissió interministerial és "una cortina de fum" que "arriba tard i sense mesures concretes". A més, denuncia la falta de mitjans aeris i l'absència d'un mecanisme nacional de Protecció Civil. Per tot això, titlla el president "d'incompetent". En declaracions als mitjans, Gamarra ha titllat el Sistema Nacional de Protecció Civil de "fracàs" perquè "hauria d'estar funcionant des de fa anys".
La popular ha posat l’accent en la falta de mitjans aeris per afrontar les emergències. Ha remarcat que el Tribunal de Comptes ja va advertir fa anys que gran part de la flota estatal estava obsoleta, i ha subratllat que avui només deu dels divuit avions FOCA poden operar. A més, ha denunciat que la substitució d’aquests aparells no es completarà fins al 2030.
La portaveu popular també ha criticat la gestió dels fons europeus Next Generation destinats a la prevenció i gestió forestal. "A un any que expiri el termini, només s’ha executat el 20% dels 401 milions disponibles; més de 320 milions estan paralitzats", ha assegurat.