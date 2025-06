Rodalies de Catalunya ja té els fonaments: així és la nova empresa

La nova empresa de Rodalies de Catalunya ja té els fonaments situats. Després de quatre mesos de negociacions intenses, Estat, Generalitat, Renfe i ERC han pactat els fonaments de la societat mercantil que operarà el servei de Rodalies a partir de l'any vinent. El capital social inicial serà de dos milions d'euros, que garanteix la viabilitat del projecte per arrencar; tindrà un repartiment d'accions del 50,1% per a Renfe i el 49,9% per a la Generalitat; i un consell d'administració de nou membres amb majoria catalana: cinc seran nomenats a proposta de la Generalitat i quatre per a Renfe. Dels quatre de Renfe, un serà per als sindicats i dels cinc de la Generalitat, un serà el president. La seu social serà a Barcelona.

Tant la consellera de Territori, Sílvia Paneque, com el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, han ressaltat la "fita històrica" que suposa l'anunci d'aquest dijous i que avança en el compliment dels acords d'investidura tant a Catalunya com a Espanya. "La voluntat del Govern és millorar el servei, la infraestructura, el material rodant i les eines de governabilitat", ha indicat Paneque. "La Generalitat tindrà un protagonisme indiscutible i és fonamental per millorar la proximitat", ha afegit Santano. La nova empresa es fonamenta en el consens i la col·laboració entre les parts, també a l'hora de prendre decisions sobre el rumb de la companyia i el servei que s'haurà de prestar.

Tots dos dirigents han defugit un possible escenari de canvi de govern a la Moncloa, en un moment de crisi profunda al PSOE, i si això podria alterar els calendaris o el futur del traspàs. "No contemplem ni en el curt ni en el mitjà termini un canvi de govern; en els futurs governs hi haurà una empresa constituïda, amb unes regles, i qualsevol canvi implicarà l'acord entre governs i sindicats", ha afirmat la consellera.

Ara, dins de Renfe; en el futur, no se sap

Els documents acordats fixen la nova empresa estarà dins del grup Renfe, perquè la majoria accionarial serà de Renfe. Això és fruit de l'acord que es va assolir fa uns mesos amb els sindicats, davant la pressió dels treballadors. L'argument que han donat el Govern i el Ministeri, i que té l'aval d'ERC, és que d'aquesta manera es protegeixen els drets laborals i de mobilitat, i es facilita l'arrencada de la nova societat pel que fa a llicències per operar i seguretat. Els acords fixen que això serà així "en una primera fase", però no es detalla quan canviarà. Més endavant, la Generalitat podrà instar un canvi accionarial, però no hi ha una obligació de fer-ho. I en tot cas, es farà d'acord amb els treballadors, que han demostrat tenir força per condicionar la negociació política.

Els pròxims passos fins al gener de 2026

Els pròxims passos, un cop assolit l'acord, és l'aval del consell d'administració de Renfe Operadora i Renfe Viajeros la setmana que ve. Després caldrà l'informe del Ministeri d'Hisenda i, després, l'acord al consell de ministres. En paral·lel, el Departament de Territori ha d'instar un expedient que acabarà a la taula del consell executiu, que avalarà la constitució de la nova empresa. Tot això estarà enllestit abans de les vacances d'estiu. A partir del setembre, es faran els passos normals per constituir la societat, com és la inscripció registral i el nomenament de les persones que formaran el consell d'administració. Tot això porta un cert temps, però l'horitzó temporal acordat és el desembre de 2025, per tal que la nova empresa pugui començar a operar el gener de 2026.