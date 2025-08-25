El Meteocat posa data a un nou canvi de temps: tempestes i caiguda de temperatures

La segona meitat d'agost es troba plenament marcada per la inestabilitat a Catalunya i la situació sembla que no canviarà. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha posat data a l'arribada d'un nou canvi de temps que tindrà una doble conseqüència: pluges i tempestes prou extenses, i caiguda de les temperatures per sota de la mitjana de l'època.
La setmana ja comença amb molts núvols i alguns ruixats a gran part del país, més probables a punts del litoral al matí i al Pirineu i Prepirineu a la tarda. Ara bé, aquesta nuvolositat deixarà un pic de temps inestable entre dimecres i dijous, amb ruixats i tempestes que afectaran bona part del país.
Dimecres a última hora arribarà un front que reactiva les precipitacions, sobretot a l'oest de Catalunya, però encara amb un ambient xafogós. Serà dijous quan les temperatures baixen en picat i poden caure precipitacions a bona part del país, tot i que sobretot estaran concentrades a la meitat nord.
Amb tot, l'episodi de pluges i tempestes, si no hi ha cap gir inesperat, acabarà el mateix dijous. Ara bé, la caiguda de les temperatures sí que es mantindrà durant la resta de la setmana, amb un ambient fresc inusual per l'època de l'any. Sembla que queda lluny l'onada de calor d'onze dies en què diversos municipis del país van superar els 40 graus.
El nou escenari de pluges es produirà tot just dies després que en finalitzi un altre. Cal recordar que aquest diumenge Protecció Civil va activar el pla Inuncat davant el risc d'inundacions. Les pluges van ser intenses a punts del nord del país, amb acumulacions importants d'aigua al nord del país, però l'episodi es va tancar sense incidències malgrat alguna calamarsada puntual.