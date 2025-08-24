Mor una dona per les ferides de l'hèlix d'un vaixell a Xàbia

Ha mort una dona de 34 anys en caure d'un vaixell i xocar contra l'hèlix a la cala Portitxol de Xàbia, segons ha informat aquest dissabte el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).\r\n\r\nLa jove, que era de Múrcia, estava passant un dia a la costa amb els amics quan va caure del vaixell. L'hèlix li va causar ferides a la cara i al coll i de seguida van avisar als equips d'emergències, que van rebre l'avís de l'accident al divendres a les 19.42 h. \r\n\r\nQuan els serveis d'emergències van atendre la jove presentava ferides d'hèlix, politraumatisme i parada cardíaca. La van traslladar a l'Hospital de Dénia i, durant el trajecte, l'equip mèdic va fer maniobres de reanimació cardiopulmonar que van poder recuperar la dona. Però quan va arribar al centre va tornar a entrar en parada i va morir.\r\n