Societat

Mor una dona per les ferides de l'hèlix d'un vaixell a Xàbia

La víctima, de 34 anys, havia sortit a mar amb uns amics

Publicat el 24 d’agost de 2025 a les 16:54
Actualitzat el 24 d’agost de 2025 a les 16:57

Ha mort una dona de 34 anys en caure d'un vaixell i xocar contra l'hèlix a la cala Portitxol de Xàbia, segons ha informat aquest dissabte el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

La jove, que era de Múrcia, estava passant un dia a la costa amb els amics quan va caure del vaixell. L'hèlix li va causar ferides a la cara i al coll i de seguida van avisar als equips d'emergències, que van rebre l'avís de l'accident al divendres a les 19.42 h. 

Quan els serveis d'emergències van atendre la jove presentava ferides d'hèlix, politraumatisme i parada cardíaca. La van traslladar a l'Hospital de Dénia i, durant el trajecte, l'equip mèdic va fer maniobres de reanimació cardiopulmonar que van poder recuperar la dona. Però quan va arribar al centre va tornar a entrar en parada i va morir.

