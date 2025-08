Mor l'exvicerector de la UB Gaspar Rosselló en un accident en una cala a Mallorca

La mort de Gaspar Rosselló, de 75 anys, es va produir aquest divendres al matí quan pescava amb el seu net de 15 anys en la Cala Sant Vicenç, a Pollença, i va relliscar i es va precipitar en unes roques. El lloc on va caure era de difícil accés i molt abrupte així que els equips de rescat van haver d'intervenir per recuperar el cos.

Amb més de trenta anys de gestió universitària, la notícia de la seva mort ha commocionat a la comunitat de la Universitat de Barcelona, on ha exercit des dels anys noranta com a director d'Assumptes Acadèmics, vicerector de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat i com a assessor del rector en el procés de convergència europea.

Una reconeguda trajectòria acadèmica

Rosselló es va consolidar com una de les veus més respectades del sistema universitari català. Amb 17 anys va marxar de Pollença, la seva ciutat natal, cap a Barcelona a estudiar la carrera de Ciències Físiques, on es va llicenciar en 1973 i es va doctorar en Física en la UB.

Es va convertir en professor titular i membre actiu de la comunitat investigadora del campus en aquesta disciplina. Va participar en tretze projectes de recerca finançats per entitats com el Centre Argentí d’Informació Científica i Tecnològica (CAICYT), la Comissió Interministerial de Ciència i Tecnologia (CICYT), l’Acció Integrada Hispano-Francesa, la Direcció General d’Investigació Científica i Tècnica (DGICYT) i l’Agència Espacial Europea (ESA) i va liderar com a investigador la proposta "Analysis of 7296 lunar occultations".

També va representar la UB al Centre Universitari Especialitzat en Turisme i Hostaleria (CETT) i va col·laborar amb organismes estatals com l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), així com amb comitès acadèmics i instàncies de govern universitari a escala estatal i europea.

Feia poc, havia estat nomenat president de l’Ateneu UB, un càrrec que simbolitza el reconeixement institucional a tota una vida de compromís amb la Universitat. Rosselló, implicat tant en la gestió diària com en la definició de les grans línies estratègiques, va contribuir de manera decisiva a modernitzar la UB i adaptar-la als nous reptes europeus i internacionals.

Homenatge al referent universitari

La notícia de la seva mort deixa un "buit profund" en la comunitat universitària, com remarca la Universitat de Barcelona en un comunicat al seu web. Per la seva implicació, per la importància dels seus treballs i investigacions en el camp de la Física i pel gran reconeixement universitari que va aconseguir, la UB organitzarà a la tardor un acte de record i homenatge al Dr. Rosselló.