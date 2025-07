Mor Hulk Hogan, llegenda de la lluita lliure, als 71 anys

Adeu a una de les primeres llegendes de la lluita lliure, també coneguda com a wrestling. Terry Gene Bollea, millor conegut amb el seu nom artístic de Hulk Hogan, ha mort aquest dijous als 71 anys a causa d'un infart mentre es trobava a la seva casa de Florida. L'exlluitador i actor ha estat traslladat a un hospital, però malauradament no se li ha pogut salvar la vida.

Feia un parell de mesos que hi havia rumors sobre que la salut de Hogan havia patit un deteriorament important després de passar per una operació al coll. La família fins i tot va haver de desmentir que es trobava en coma. En tot cas, Hogan havia confessat fa tot just dos anys que patia dolor crònic arran, entre altres motius, de l'addicció a les drogues.

La World Wrestling Entretainment (WWE), companyia on Hogan es va convertir en llegenda de la lluita lliure, ha lamentat la mort i ha transmès la condolença a la família i amics de l'exlluitador. "Una de les figures més reconeixibles de la cultura pop que va ajudar la WWE a aconseguir reconeixement mundial durant els anys vuitanta", ha considerat l'empresa més gran del món de la lluita lliure.

La carrera de Hulk Hogan al wrestling

La lluita lliure va convertir-se en un fenomen de masses entre els anys vuitanta i noranta gràcies a figures com Hogan. El seu físic i el seu carisma el dibuixaven com una mena d'heroi patriòtic que ningú podia vèncer, fet que el va convertir en una de les estrelles de la World Wrestling Federation (l'actual WWE) juntament amb altres figures com André The Giant, The Ultimate Warrior o Ric Flair.

The legendary Hulk Hogan ❤️💛 pic.twitter.com/3daG7IDznf — WWE (@WWE) July 24, 2025

Hogan va guanyar el títol de campió mundial de la WWE en fins a sis ocasions i ha estat un dels lluitadors que ha participat més vegades a l'esdeveniment estel·lar Wrestlemania. Aquests mèrits li van valer la inclusió al Saló de la Fama de la WWE, del qual se'l va retirar un cop per una polèmica racista, però després se'l va tornar a introduir.

Més enllà del ring: actor i trumpista

La fama al ring també va portar-lo a una carrera més aviat discreta com a actor. Gran part dels papers de la seva trajectòria audiovisual han estat com a lluitador, en comèdies familiars o a reality shows. En la pantalla gran, el seu paper més destacat va ser el de Thunderlips a Rocky III, on va compartir escenes amb Sylvester Stallone.

Políticament, Hogan també s'ha pronunciat. L'exlluitador ha fet suport a Donald Trump durant l'última dècada. "Ha estat el patriota més gran que he vist, sempre troba la manera de guanyar", deia en l'última convenció republicana que va alçar Trump com a candidat a la Casa Blanca. Cal recordar que l'actual president dels Estats Units és profund amic de l'antic propietari de la WWE, Vince McMahon, i a principis de segle va protagonitzar diverses aparicions i històries en el show.