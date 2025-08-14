Confirmat: el temporer d’Alcarràs va morir per «estrès per la calor»

Una insuficiència cardiorespiratòria aguda en un context "d'estrès per la calor" va causar la mort al temporer de 61 anys que dilluns va perdre la vida mentre treballava collint fruita a Alcarràs, al Segrià. Així ho apunta l'informe preliminar de l'autòpsia practicada dimarts a l'home, al qual ha tingut accés l'ACN.
Segons els familiars de Gheorghe Vranciu, l'home es va començar a trobar malament al migdia, però els seus caps li van dir que descansés en una ombra i no van trucar a una ambulància fins a mitja tarda. D'altra banda, Fruita amb Justícia Social i altres entitats socials i sindicals de Lleida es concentraran aquest dijous a les 19.30 davant el pavelló de la Fira de Lleida, als Camps Elisis, sota el lema Prou abusos al camp.
Els convocants qualifiquen "d'assassinat" la mort d'aquest treballador mentre collia fruita a més de 40 graus i expliquen que la protesta també vol denunciar "l'explotació i el racisme" i reivindicar "drets i dignitat per qui treballa la terra".
Agroalimentària El Pla, l'empresa per a la qual treballava l'home a través d'una ETT, va explicar aquest dimecres que iniciaria una revisió interna "exhaustiva" amb l'objectiu de reforçar els protocols de prevenció. Per la seva banda, Empleo Express, l'empresa de treball temporal, va indicar que l'home havia rebut formació i informació en riscos laborals.
En un comunicat, Empleo Express ha traslladat el seu condol a familiars i companys i ha qualificat el succés de “tragèdia laboral”. La companyia assegura que el treballador havia rebut la formació i la informació previstes en matèria de prevenció de riscos, d’acord amb la normativa vigent, i que col·labora amb les autoritats per aclarir les circumstàncies de la mort.
L’empresa afegeix que, quan es registren temperatures extremes, reforça les recomanacions preventives a través dels seus canals de comunicació i directament a empreses i treballadors, amb l’objectiu de reduir l’impacte de la calor sobre la salut.
Aquest cas se suma a l’alerta que mantenen sindicats i entitats laborals sobre l’efecte de les onades de calor en el camp, on les feines a l’aire lliure multipliquen el risc de patir cops de calor, especialment entre persones d’edat avançada o amb llargues jornades de treball.
Els Comuns demanen la compareixença de Miquel Sàmper
Els Comuns han demanat la compareixença del conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, per informar sobre les mesures que ha pres el Govern davant la mort de treballadors durant l’onada de calor i la sinistralitat laboral a Catalunya. Així ho ha demanat David Cid, portaveu del grup parlamentari dels Comuns en un escrit a la Comissió d'Empresa i Treball del Parlament a la qual ha tingut accés l'ACN.