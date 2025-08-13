La pera conference torna amb força a Ponent

La collita de pera conference ha començat aquesta setmana a Ponent amb bones expectatives quant a mida, sabor i qualitat, i amb unes previsions que quasi dupliquen la producció de la passada campanya. Segons les dades del Departament d’Agricultura i l’associació Afrucat, s’espera recollir unes 52.850 tones d’aquesta varietat a les comarques de Lleida, un 90% més que l’any 2024, quan la floració deficient va limitar severament el volum de fruita.
Aquest repunt arriba després d’un any en què la producció es va quedar per sota de les 30.000 tones, una xifra molt lluny del potencial de la zona. Tot i la recuperació, la producció prevista encara és aproximadament un 20% inferior al màxim que podrien assolir les explotacions lleidatanes. Les pedregades de la primavera i els efectes del canvi climàtic continuen sent un fre per a assolir el rendiment òptim.
Segons Jaume Gardeñes, responsable de Sectors Vegetals de la Unió de Pagesos, la situació del mercat europeu juga a favor dels productors locals. La reducció d’estocs i la caiguda de producció a altres països permeten mantenir els preus elevats assolits el 2024, tot i que enguany hi hagi més fruita disponible. Gardeñes recorda que la conference és una pera que es conserva bé en cambres frigorífiques, de manera que la seva comercialització intensa no comença fins a les setmanes prèvies al Nadal, un factor que ajuda a regular l’oferta.
Pel que fa a la qualitat, el sector coincideix que la campanya es presenta amb una fruita en molt bones condicions organolèptiques, amb un alt contingut en sucres i un calibre adequat per a la comercialització. En algunes zones, com a Térmens (la Noguera), els primers agricultors ja han començat a collir, i preveuen enllestir els treballs en una desena de dies.
Tot i aquests inicis, la majoria de pagesos de Ponent esperaran a passar la festivitat de la Mare de Déu d’Agost per iniciar la recol·lecció, coincidint amb el punt òptim de maduració.
La conference és, de llarg, la varietat de pera més cultivada a Catalunya i representa prop de la meitat de la producció total a Ponent, que enguany rondarà les 105.000 tones sumant totes les varietats. De fet, la collita de pera a Catalunya s’estima en més de 107.000 tones, un 47% superior a la del 2024 però encara un 4% per sota de la mitjana dels darrers cinc anys. Aquesta recuperació parcial suposa un alleujament per al sector, que havia viscut una temporada anterior marcada per les pèrdues.
La campanya, doncs, arrenca amb un escenari de millora en la producció i amb preus ferms gràcies a la situació del mercat europeu, tot i que les pedregades i la incertesa climàtica recorden que el marge fins a assolir el màxim potencial productiu encara és ampli.