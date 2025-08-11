Comença la collita de la poma Gala a Ponent en una campanya marcada pel canvi climàtic

Els pagesos de les comarques de Ponent han començat aquest diumenge la collita de la poma Gala, una de les varietats més primerenques de la temporada. Tot i que aquest inici de campanya presenta una lleugera recuperació de la producció respecte a l’any anterior, el sector encara està lluny de recuperar el seu potencial habitual, afectat especialment per les condicions meteorològiques adverses que han marcat els últims mesos.
La calorada extrema que es va registrar a finals de juny, quan alguns punts de la plana de Lleida van arribar a superar els 40 graus, ha tingut un impacte directe en el calibre de la fruita, que es manté en general en un tamany “relativament just”, segons explica Manel Cònsola, pagès de Bell-lloc d’Urgell. A la seva finca, les pomes Gala que es recullen oscil·len entre els 68 i 73 mil·límetres de diàmetre, una mida que es considera òptima per aquesta varietat, tot i que els fruits més grans, entre 70 i 75 mil·límetres, són escassos. La causa principal és que l’augment de les temperatures fa que l’arbre aturi temporalment el procés de maduració, afectant el creixement de les pomes.
No obstant això, el contrast entre les altes temperatures diürnes i les nits més fresques durant les dues primeres setmanes de juliol ha ajudat a què la fruita assoleixi un color “perfecte”, un factor molt valorat pels consumidors i que contribueix a la qualitat final del producte. Aquestes oscil·lacions tèrmiques són fonamentals per a l’estètica de la poma, segons Cònsola.
Segons les dades d'Afrucat, es preveu una collita de 29.170 tones de poma Gala a Ponent, xifra que representa un augment d’un 6% respecte a l’any passat, però que encara queda un 4% per sota de la mitjana dels últims cinc anys. Al conjunt de Catalunya, la previsió total de collita de pomes arriba a les 260.790 tones, on la varietat Golden continua dominant, seguida de la Gala i la Granny Smith.
El sector, però, s’enfronta a reptes importants. El canvi climàtic està provocant una reducció significativa en la producció, ja que redueix el rendiment per hectàrea i també condiciona la durada dels períodes de recol·lecció, que cada cop són més curts a causa de la maduració accelerada dels fruits. Així mateix, alguns arbres s’han hagut d’arrencar perquè la fruita no aconsegueix el color desitjat o presenta una textura massa tova.
A més de la sequera que s’ha viscut els últims anys, les pedregades continuen sent una amenaça recurrent. Cònsola lamenta que algunes de les seves finques hagin patit pèrdues de fins al 100% de la producció, tot i que les xarxes antipedra instal·lades en altres parcel·les han ajudat a minimitzar l’impacte, reduint les pèrdues fins a un 40% en aquests casos.
Durant les properes setmanes, els productors de Ponent continuaran amb la recol·lecció d’altres varietats, com la Golden Suprema, la Reineta i la Reineta Golden, per finalitzar la campanya al setembre amb la Golden Granny.