Més pedres, més grans i més sovint: l’augment de les calamarsades alarma el camp lleidatà

La primavera ha arribat carregada de pedra a les terres de Lleida. L’Associació de Defensa Vegetal (ADV) de les Terres de Ponent alerta que les pedregades d’aquest inici de campanya han estat més intenses i han afectat fins a 20.000 hectàrees de cultiu. Un informe recent constata un augment en la mida de les pedres i en la freqüència dels episodis. En particular, el document destaca la virulència de la tempesta del 19 d’abril, amb pedres de fins a tres centímetres, una mida poc habitual per aquestes dates.

Les dades s’han obtingut mitjançant una xarxa de més de 170 granímetres repartits pel pla de Lleida, una eina pionera que permet mesurar de forma precisa la intensitat de les calamarsades. Aquests aparells recullen informació sobre el diàmetre, la força i la velocitat de la pedra, i els resultats s’analitzen posteriorment a la Universitat de Lleó.

L’ADV recorda que les pedregades són fenòmens molt locals i difícils de detectar amb radar. És per això que reclama estendre la xarxa de granímetres a altres zones per millorar la capacitat de resposta del sector agrícola. “Aquest sistema ens dona dades objectives per justificar peritacions i planificar millor la gestió del risc”, assenyala el vicepresident de l’entitat, Pere Roqué.

El Servei Meteorològic de Catalunya, tot i reconèixer que les pedregades són habituals entre la primavera i l’estiu, admet que la intensitat dels episodis d’enguany és excepcional. La tècnica Carme Farnell apunta al canvi climàtic com una de les possibles causes, però adverteix que encara calen estudis més concloents.

L’informe també mostra que, històricament, les pedres registrades a l’abril no acostumen a superar el centímetre. El fet que enguany s’hagin superat els dos centímetres en diversos punts reforça la sensació d’anomalia. A més, durant el maig s’han acumulat diversos episodis que han afectat àmplies zones del Segrià, l’Urgell, les Garrigues i el Pla d’Urgell.