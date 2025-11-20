Sacsejada a Medicina: els estudiants planten cara al trasllat a Igualada

Els estudiants de Medicina de la UdL han interromput l’activitat lectiva aquest dimecres en senyal de protesta. El motiu: exigir un document formal que especifiqui en quines condicions es durà a terme el possible trasllat d’alumnes a la futura unitat docent d’Igualada, que entrarà en funcionament el curs vinent i podrà rebre fins a 75 estudiants de quart, cinquè i sisè.
L’alumnat que actualment cursa els estudis a Lleida tem que el desplaçament fins a l’Anoia sigui obligatori i, per això, reclama un compromís “clar i real” perquè qualsevol canvi sigui estrictament voluntari i no comporti desigualtats en la qualitat formativa. “No ens oposem al nou espai docent; simplement volem que el procés es faci amb garanties”, ha remarcat el president del Consell de l’Estudiantat, Antonio Moral.
La representació estudiantil defensa una posició “contundent” contra un trasllat que consideren prematur. Demanen que se’ls expliquin de manera transparent els criteris que determinaran qui haurà de desplaçar-se i que els estudiants puguin triar la seva destinació en el moment de la matrícula.
Un dels punts que més preocupa l’alumnat és que, segons Moral, encara no s’ha confirmat la presència de professorat acreditat a Igualada. Assegura que “encara hi ha massa incògnites sobre la taula” i reclama que “no s’imposin interessos polítics per damunt de les necessitats de formació”.
Pel que fa a quin seria el curs més adequat per iniciar aquest trasllat progressiu, Moral apunta que començar per primer podria descongestionar les aules de Lleida, sempre que la qualitat docent es mantingui al mateix nivell.
Durant la jornada d’aturada, no s’han fet exàmens ni seminaris obligatoris. Tot i que la docència s’ha mantingut en part, molts estudiants han faltat a classe per fer visible el seu malestar davant la situació actual.