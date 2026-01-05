Lleida es prepara per rebre els Reis Mags amb una cavalcada multitudinària

L’esperada arribada dels Reis Mags transformarà aquesta tarda els carrers de Lleida en un gran escenari de fantasia i alegria compartida. Més de dos quilòmetres de recorregut, una dotzena de carrosses i prop de dos centenars de participants ompliran de música, llum i esperit nadalenc la capital del Segrià.
A les cinc de la tarda, la plaça de Ramon Berenguer IV començarà a bategar amb l’animació prèvia que obrirà la jornada. Mitja hora després, el silenci s’omplirà d’expectació: els trens portaran Ses Majestats d’Orient, que saludaran petits i grans abans d’iniciar la cavalcada a les sis en punt. El recorregut s’estendrà per la rambla Ferran i les avingudes Francesc Macià, Blondel i Madrid, fins arribar a la plaça d’Espanya. Des d’allí, les carrosses tornaran pel mateix camí fins al Palau de la Paeria, on els Reis faran l’últim parlament de la nit. Al llarg del trajecte, s’habilitaran zones inclusives i tranquil·les per poder seguir l’espectacle amb comoditat.
Tradició, fantasia i compromís
La cavalcada d’aquest any, dividida en vuit blocs temàtics, oferirà un recorregut simbòlic per la imaginació col·lectiva. Els elements de cultura popular —amb capgrossos, cavallets i el mític Marraco— obriran el pas a la carrossa del Gran Camarlenc i al transport que recull les cartes dels infants. Els seguicis reials de Melcior, Gaspar i Baltasar desfilaran entre pluja de confeti i aplaudiments, seguits dels camions de “Joguets i Somnis” i la temuda Fàbrica de Carbó, que posarà el punt final amb humor i espectacle.
Més d’un centenar d’artistes, una seixantena de nens i nenes lleidatans triats per sorteig, i entitats com els Armats de la Sang i els Castellers de Lleida participaran en la celebració. En total, es distribuiran més de dues tones de caramels lliures d’al·lergògens, per garantir que tothom pugui gaudir de la festa sense riscos.
“La Factoria dels Reixos” tanca una temporada d’èxit
Abans que els Reis prenguin els carrers, la Llotja ha acomiadat un altre símbol del Nadal lleidatà. L’espectacle “La Factoria dels Reixos”, que durant diversos dies ha mostrat de manera teatral com es preparen i s’empaqueten els regals destinats als infants, ha culminat la seua sisena edició amb prop de 13.000 espectadors. El muntatge, ple de fantasia escènica i emoció, ha consolidat el seu lloc com una cita imprescindible de les festes. Amb la factoria ja apagada, el protagonisme passa ara als carrers, on la il·lusió tornarà a ser la gran protagonista d’aquesta nit màgica.