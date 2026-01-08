La Generalitat activa Torreblanca-Quatre Pilans: obres el 2027

El Govern desbloqueja el macroprojecte industrial de Torreblanca – Quatre Pilans i posa data d’inici a les obres: el 2027. El compromís arriba després de mesos d’inquietud al teixit econòmic de Ponent, que veia com una de les seves principals apostes de futur quedava encallada en despatxos i terminis indefinits.
Compromís polític i calendari sobre la taula
En una reunió celebrada a Barcelona entre representants del Departament de Territori i una delegació del Fòrum Secore –que agrupa la Cambra de Comerç, la COELL, la FECOM i els sindicats UGT i CCOO–, la Generalitat va assumir per escrit un primer horitzó temporal. Segons s’ha traslladat als agents socials, el Pla Director Urbanístic hauria d’estar enllestit durant el primer trimestre del 2026, pas imprescindible per desencallar la tramitació del polígon i la seva estació intermodal ferroviària, considerada peça clau per al futur logístic de les comarques de Lleida.
Els responsables de Territori també han situat entre finals del 2026 i el primer trimestre del 2027 la disponibilitat del projecte d’urbanització i parcel·lació, fet que obriria la porta a l’inici de les primeres obres al sector de Torreblanca – Quatre Pilans. Paral·lelament, el Departament ha garantit que el desenvolupament comptarà amb el subministrament energètic necessari per fer viable l’activitat industrial i logística prevista.
Pressió del teixit econòmic de Ponent
La trobada responia a una petició expressa del Fòrum Secore, que volia obtenir informació directa sobre l’estat real del projecte i escenificar una posició unitària del món empresarial i sindical de Lleida. Des d’aquest espai s’ha alertat que el retard acumulat pot condemnar les terres de Ponent a una nova oportunitat perduda, sobretot quan territoris veïns avancen en plataformes logístiques i polígons d’alt valor afegit.
Els representants lleidatans han subratllat que el polígon i la terminal intermodal no són només una operació urbanística, sinó una infraestructura “imprescindible i urgent” per reforçar la competitivitat, retenir talent i generar ocupació estable. També han insistit que el projecte és una eina de reequilibri territorial, en un context en què la concentració d’inversions a l’àrea metropolitana de Barcelona continua sent un motiu de queixa recurrent a Ponent.
Reclam d’un full de ruta clar
En aquest marc, el Fòrum Secore ha reclamat al Govern un calendari d’execució detallat i compromisos concrets que evitin nous ajornaments. Els agents econòmics i socials exigeixen que les fites anunciades no quedin en declaracions d’intencions i que, a mesura que s’apropin els terminis del 2026 i 2027, s’activin els mecanismes administratius i pressupostaris necessaris.
La reunió va aplegar, per part del món econòmic i sindical, figures com Jaume Saltó (president de la Cambra de Comerç de Lleida), Josep Maria Gardeñes (COELL), Rafel Oncins (FECOM), Joana Mor (UGT), Pere Sánchez (CCOO), Ramon Solsona (Federació d’Hostaleria), Ramon Moreno (UGT), Josep Ramon París (Cambra de Comerç) i Alberto Puivecino (CCOO). Per part del Departament hi van assistir Jordi Terrades i Santacreu, secretari general; Víctor Puga, secretari de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana; i Enric Pérez, assessor d’Acció Institucional del gabinet de la consellera.
Amb aquest primer gest, la Generalitat intenta restablir ponts amb el territori i desfer la sensació de paràlisi. Ara, però, el focus se centra en si els terminis anunciats es convertiran realment en maquinària i grues sobre el terreny.