L'Arnau de Vilanova guanya 108 noves consultes i triplica l’espai per a l’atenció ambulatòria

La Generalitat i el govern central han signat aquest dijous a Lleida el primer conveni de l’Estat per impulsar projectes amb Intel·ligència Artificial (IA) en l’àmbit sanitari, coincidint amb la inauguració del nou edifici de consultes externes de l’Hospital Arnau de Vilanova. L’acord, dotat amb 27 milions d’euros provinents de fons europeus, té com a objectiu millorar l’assistència domiciliària i promoure una atenció més personalitzada i eficient.
El president del Govern, Salvador Illa, ha encapçalat l’acte al costat del ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, que ha destacat que Catalunya és la primera comunitat autònoma que formalitza un conveni d’aquest tipus. “Aquesta iniciativa servirà per dotar de sostenibilitat el sistema sanitari a través de la innovació”, ha subratllat López, avançant que el projecte s’estendrà a la resta de comunitats autònomes.
En total, l’Estat invertirà 223 milions d’euros en projectes sanitaris basats en IA, dels quals 27 es destinaran a Catalunya. Les inversions permetran desenvolupar programes de monitorització remota de pacients amb malalties cròniques, aplicacions d’analítica avançada en salut i projectes de neurotecnologia orientats a trastorns neurològics i psiquiàtrics. També es preveu reforçar el diagnòstic i seguiment de malalties rares, amb l’objectiu de reduir la burocràcia, optimitzar el temps dels professionals i garantir la igualtat d’accés a l’assistència.
La consellera de Salut, Olga Pané, ha subratllat que “apostar per la intel·ligència artificial és apostar per la sostenibilitat futura del sistema” i ha remarcat que les noves tecnologies permetran “portar l’atenció sanitària més enllà dels hospitals i dels CAP”. En la mateixa línia, Illa ha insistit que el Govern vol “fer dels domicilis un nou punt d’atenció mèdica”, tot destacant la importància de la col·laboració institucional.
Un hospital més gran, modern i eficient
La jornada també ha servit per estrenar el nou edifici de consultes externes de l’Hospital Arnau de Vilanova, una ampliació de 16.000 metres quadrats que ha suposat una inversió global de 46 milions d’euros, cofinançats amb fons FEDER. L’equipament, en funcionament des d’aquest estiu, concentra el 80% de les consultes externes del centre i compta amb 108 noves consultes i gabinets, tres hospitals de dia i espais de suport distribuïts en quatre plantes i un subterrani.
Segons Illa, aquesta ampliació representa “una declaració d’intencions del Govern pel que fa a la cohesió territorial”. El president ha recordat que el centre dona servei a pacients de la Val d’Aran i de la Franja de Ponent, i ha reivindicat la cooperació entre administracions com “l’única via per avançar i donar respostes a la ciutadania”. El gerent de l’hospital, Alfons Segarra, ha qualificat el nou edifici com “un pas de gegant” tant per als professionals com per als usuaris, destacant que “millora les condicions de treball i l’eficiència en l’atenció”.
Amb aquesta doble fita —la signatura del conveni d’intel·ligència artificial i la inauguració de l’edifici—, Catalunya reforça la seva posició com a territori capdavanter en innovació sanitària i referma el seu compromís amb un sistema de salut més pròxim, tecnològic i sostenible.