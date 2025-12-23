L'oposició tomba els pressupostos de Larrosa, que se sotmetrà a una moció de confiança

Els comptes del govern en minoria del PSC a la Paeria de Lleida han quedat rebutjats aquest dilluns amb nou vots a favor i divuit en contra. El projecte, valorat en 269 milions d’euros —un 16% més que els d’enguany—, incloïa 63 milions d’inversió per reforçar àmbits com la cohesió social, l’habitatge, la transformació urbana, la seguretat i la promoció de la ciutat. Després de la votació, l’alcalde Fèlix Larrosa s’haurà de sotmetre a una moció de confiança, tot i assegurar que continuarà escoltant les propostes de tots els grups municipals, “excepte les de Vox”.
La tinent d’alcalde Carme Valls ha defensat el projecte com “el pressupost més inversor de la història” de la Paeria. Ha remarcat que, als 63 milions previstos, cal sumar-hi els 25 milions del Pla de barris concedit per la Generalitat. Segons ha explicat, el govern socialista ha organitzat els comptes al voltant de cinc eixos: les polítiques per a les persones (24% del pressupost), l’habitatge (7 milions), la transformació urbana (35 milions), la seguretat (21 milions) i la promoció de la ciutat (27 milions). Malgrat això, cap dels grups de l’oposició hi ha donat suport. Junts per Lleida, que havia estat clau per aprovar els pressupostos dels darrers dos anys, ha trencat amb el PSC. La seva portaveu, Violant Cervera, ha remarcat que el seu partit “ha estat sempre lleial”, però que aquest projecte “no dona resposta als problemes del dia a dia” i “hipoteca el futur de la ciutat” amb un endeutament excessiu.
Des del Comú de Lleida, Laura Bergés ha retret als socialistes que “no hagin entès que governen en minoria” i ha ironitzat preguntant-se com pot ser que no s’hagi aprovat “un pressupost tan fantàstic”. Ha criticat també que el PSC hagi “renunciat a fer bandera de la majoria progressista” del consistori. ERC tampoc no hi ha donat suport. La portaveu, Jordina Freixanet, ha insistit que els socialistes i els republicans tenen “models de ciutat radicalment oposats”. Ha reclamat una transformació profunda dels barris i ha advertit que projectes com Torre Salses van “als antípodes del comerç de proximitat” i podrien significar “la mort del comerç local”. Vox, per la seva banda, ha titllat de “ridícula” la partida de 18.000 euros destinada a càmeres de seguretat. La seva portaveu, Glòria Rico, ha acusat el govern d’“oblidar” que la seguretat hauria de ser “la prioritat número u” i ha criticat l’excés de recursos destinats a fundacions o a esdeveniments culturals.
El cap de l’oposició i portaveu del PP, Xavi Palau, ha celebrat la “trencadissa” entre socialistes i juntaires, però ha advertit que el bloqueig polític pot allargar-se “fins al febrer o març”, com en l’etapa final del mandat de Miquel Pueyo. Palau ha afirmat que, per obtenir el suport del PP, el govern hauria d’assumir propostes com la prohibició del burca a la via pública, la recuperació del Centre Històric i de la Mariola, la rehabilitació del turó de Gardeny o la resolució dels assentaments il·legals a l’avinguda Tarradellas. L’alcalde Larrosa ha atribuït el rebuig dels comptes a “càlculs electorals” i ha defensat que el PSC treballa per “una ciutat inclusiva que no és Badalona”, on tothom tingui una oportunitat.
“Em sento molt estimat, perquè tothom em fa propostes”, ha ironitzat, tot afegint que “fins ara tenia carnet de ball amb Junts i ara queda lliure”. Amb la negativa del ple, el govern local afrontarà ara una moció de confiança que marcarà el futur polític immediat a la ciutat.