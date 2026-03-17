Lleida tindrà un nou servei de neteja partir de Sant Jordi

Lleida posarà en marxa el nou contracte de neteja viària i recollida de residus el pròxim 23 d’abril, coincidint amb Sant Jordi, amb un pla de xoc intensiu als barris.
El ple municipal ha aprovat l’adjudicació del servei a una Unió Temporal d'Empreses (UTE) formada per Romero Polo i Valoriza per 262 milions d’euros en 10 anys, el contracte més gran de la història de la ciutat. El nou model preveu augmentar el personal fins a 305 treballadors, renovar tota la flota de vehicles i maquinària i incrementar un 41% els serveis de neteja amb aigua, amb l’objectiu de millorar la qualitat del servei i augmentar el reciclatge.
El nou servei començarà amb un pla de neteja intensiva barri a barri per millorar l’estat inicial de l’espai públic. El contracte inclou la incorporació de 119 vehicles nous, molts d’ells elèctrics o de baixes emissions, i l’augment del personal respecte als 210 treballadors actuals.
També s’incrementaran les freqüències de recollida de residus i s’afegiran més contenidors de les diferents fraccions. Al Centre Històric, la recollida de la fracció orgànica es farà cada dia i als barris es duplicarà la recollida d’envasos i de paper i cartó.
El model de recollida porta a porta es mantindrà a Ciutat Jardí i Vila Montcada i s’estendrà a Llívia, Sucs i Raimat. A l’Horta es crearan noves illes de contenidors tancades i s’impulsarà el compostatge.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana per mantenir la ciutat neta i ha advertit que l’Ajuntament actuarà amb “contundència” contra els comportaments incívics, en paral·lel a la nova ordenança de civisme que prepara la Paeria.