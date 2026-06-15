Els Agents Rurals demanen prudència amb l'inici de la sega i reforçaran la vigilància

Els Agents Rurals han fet una crida a extremar les precaucions davant l'inici de la campanya de sega a les comarques de Lleida, una època especialment sensible pel risc d'incendis agrícoles. L'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, ha destacat la implicació del sector agrari en la prevenció dels focs i ha assegurat que la gran majoria dels agricultors compleixen les mesures de seguretat establertes.
Segons ha explicat, prop del 90% de la maquinària agrícola disposa dels sistemes d'extinció obligatoris, un fet que demostra el compromís del sector amb la prevenció. Tot i això, Mur ha insistit en la necessitat de mantenir la màxima prudència i de realitzar una neteja exhaustiva de les màquines després de cada jornada de treball per evitar l'acumulació de residus que puguin generar guspires.
L'inspector ha recordat que la collita dels cereals coincideix amb períodes de temperatures elevades i baixa humitat, unes condicions que poden afavorir la propagació ràpida dels incendis. Per aquest motiu, els Agents Rurals treballen coordinadament amb el Departament d'Agricultura en un dispositiu especial de vigilància i prevenció.
L'operatiu mobilitza prop d'un centenar de professionals cada dia, entre agents, tècnics i personal de suport, i compta també amb mitjans aeris i equips d'intervenció ràpida preparats per actuar de manera immediata en cas d'emergència. L'objectiu és detectar qualsevol incidència al més aviat possible i minimitzar els danys sobre les collites i les explotacions agràries.
Un pla per duplicar els efectius del cos
Mur ha fet aquestes declaracions durant la presentació territorial del Pla Estratègic 2026-2030 de la Direcció General dels Agents Rurals a les comarques de l'Alt Pirineu.
El document, aprovat recentment pel Govern, fixa les línies d'actuació per adaptar el cos als nous reptes derivats del canvi climàtic, l'augment dels riscos ambientals i les noves necessitats de gestió del territori. Una de les mesures més destacades és l'ampliació de la plantilla fins als 1.300 agents operatius, gairebé el doble dels 675 efectius actuals.
A l'Àrea Regional de l'Alt Pirineu, l'increment serà especialment significatiu. Les actuals 107 places passaran a convertir-se en 237 agents, reforçant la presència del cos a les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Alta Ribagorça i Cerdanya. Aquest augment permetrà garantir una vigilància més continuada dels espais naturals protegits i una resposta més ràpida davant qualsevol incidència ambiental.
Noves bases a Sort, el Pont de Suert i la Cerdanya
El desplegament del nou pla també inclou la construcció de noves instal·lacions per al cos d'Agents Rurals. Entre els projectes previstos destaca la construcció d'una nova seu regional a Sort, que acollirà les dependències de l'Àrea Regional de l'Alt Pirineu i un nou magatzem logístic. Segons les previsions, aquest equipament podria entrar en funcionament l'any 2028.
A més, també es construiran noves bases comarcals al Pont de Suert i a la Cerdanya, amb l'objectiu de millorar la cobertura territorial i les condicions de treball dels agents. Aquestes actuacions formen part del Pla de Bases dels Agents Rurals, una iniciativa destinada a modernitzar les instal·lacions del cos, adaptar-les al creixement de la plantilla i reforçar la proximitat dels Agents Rurals amb la ciutadania i el territori.