La Diputació apropa la intel·ligència artificial als municipis de Lleida

El ple de la Diputació de Lleida ha aprovat aquest dijous un acord per facilitar l’ús de la intel·ligència artificial als ajuntaments de la demarcació a través de la plataforma Local.iA. La iniciativa, impulsada conjuntament amb la Diputació de Barcelona, busca reduir la bretxa digital i oferir als consistoris eines per utilitzar una IA “segura, fiable i amb garanties”.
El vicepresident i responsable de Noves Tecnologies, Agustí Jiménez, ha explicat que la plataforma inclou models de governança, criteris ètics i serveis perquè els municipis puguin incorporar la intel·ligència artificial al seu dia a dia de manera eficient i sostenible.
Durant la sessió plenària també s’ha aprovat una aportació de 1,95 milions d’euros perquè ajuntaments de més de 4.500 habitants i consells comarcals puguin contractar personal tècnic per reforçar les inspeccions sanitàries als comerços minoristes.
A més, el ple ha donat llum verda a un conveni amb l’IRTA, dotat amb 725.600 euros, per investigar sistemes de reg sostenible en cultius d’ametller i olivera a la finca de Maials entre el 2025 i el 2028.
La sessió també ha aprovat ajuts per a activitats firals a la Seu d’Urgell, les Borges Blanques, Cervera, Tremp i Agramunt, així com la moció per reclamar la reobertura del circuit de motocròs de Bellpuig.