Larrosa repetiria victòria a Lleida amb ERC a l’alça i Junts en caiguda, segons els sondejos

Falta un any per a les eleccions municipals. En política local, aquest període pot semblar etern. Tanmateix, les tendències a les urnes ja comencen a dibuixar unes línies que, progressivament, es consoliden i es reprodueixen en les enquestes internes que arriben a les seus dels partits de Lleida.
Nació ha tingut accés a dos sondatges recents elaborats per formacions amb pes a la Paeria, i la coincidència en les tendències és significativa. Si avui se celebressin eleccions municipals a la capital del Segrià, el PSC liderat per Fèlix Larrosa tornaria a imposar-se, tot i que ho faria amb un nombre de regidors que, en el millor dels escenaris, igualaria els resultats obtinguts fa quatre anys.
Els socialistes es mourien en una forquilla d’entre vuit i nou regidors. Larrosa podria, per tant, repetir victòria, però amb una major pressió al darrere. En aquest sentit, ERC es consolidaria com a principal alternativa. La formació, que tindrà Jordina Freixanet com a cap de llista, podria assolir fins a set edils en el millor dels casos, tot i que també es contempla un escenari més conservador de cinc representants, els mateixos que té actualment.
El PP, encapçalat per Xavier Palau, es mantindria en una posició competitiva. Els populars podrien repetir els cinc regidors aconseguits el 2023, si bé els sondejos apunten a una lleugera reculada que els podria situar amb quatre edils. Aquesta possible pèrdua seria, en tot cas, més moderada que la que s’albira per a Junts, que encara no ha oficialitzat candidat. Les enquestes dibuixen un escenari complicat per a la formació independentista, que podria passar dels cinc regidors actuals a una representació d’entre dos i tres.
Aquesta davallada coincidiria amb l’entrada d’Aliança Catalana al consistori, amb una forquilla similar de dos o tres edils. La irrupció de la formació d’extrema dreta, encara sense cap de llista definit a la ciutat, podria alterar l’equilibri del bloc independentista,que amb aquests números no podria bastir una alternativa a Larrosa per desbancar-lo de l'alcaldia.
Per la seva banda, Vox mantindria presència a la Paeria amb un o dos regidors. En canvi, el Comú quedaria fora del consistori i la CUP tampoc aconseguiria representació, repetint així l’escenari actual.
- PSC: 8-9
- ERC: 5-7
- PP: 4-5
- Junts: 2-3
- AC: 2-3
- Vox: 1-2