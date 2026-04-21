Fèlix Larrosa emula Àngel Ros i planteja la prohibició del vel islàmic als espais públics de Lleida

El govern municipal de la Paeria de Lleida ha presentat la proposta d'ordenança de civisme i convivència que preveu, entre altres, prohibir l'ús del vel integral a l'espai públic i oficines municipals.
La mesura s'acompanya d'un pla que recull actuacions per evitar que les dones pateixin una revictimització. "Hi ha un pla específic perquè ningú sigui més víctima que mai fruit d'aquest ordenança", ha explicat en roda de premsa l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa. El govern en minoria del PSC preveu portar a aprovació la nova proposta d'ordenança al ple del mes de juny. El text, que substituirà l'actual del 2007, preveu sancions per a actituds incíviques que oscil·len entre els 400 i els 3.00 euros i penalitzarà la reincidència.
La prohibició de l'ús del vel integral a l'espai públic queda recollida dins l'article 12 de la nova proposta d'ordenança municipal de civisme i convivència. L'apartat número tres del punt diu que "resta prohibit dur qualsevol peça de roba vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre als espais públics", tot i que aquesta prohibició no s'aplicarà "als llocs de culte ni als espais on sigui habitual anar amb el rostre cobert en atenció als costums socials acceptats o quan es faci en l'exercici d'un dret fonamental".
L'incompliment d'aquest punt suposarà multes previstes d'entre 300 i 750 euros
La Paeria de Lleida ja va intentar l'any 2010 prohibir el burca durant el govern d'Àngel Ros, tot i que el Tribunal Suprem va tombar la mesura tres anys després. Ros ha explicat a ACN que a diferència de llavors, la nova proposta té un altre "enfocament" i no es planteja des del punt de vista de la seguretat, sinó "d'un tema de drets fonamentals, i en aquest cas el dret de les dones a poder decidir".
La tinenta d'alcaldia i regidora de Feminisme, Carme Valls, ha assegurat que l'ordenança no vol "aïllar" les dones que duen el vel integral "ni generar bretxa social". Per això, el text s'acompanya d'un pla d'accions socioeducatives "amb l'objectiu que totes les dones puguin gaudir d'autonomia real, vincles socials i accés ple als recursos".