21 de abril de 2026

Operació a Lleida i Seròs per desarticular un entramat de tràfic de marihuana i armes

El desplegament compta amb prop de 200 efectius

Publicat el 21 d'abril de 2026 a les 08:06

Els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dimarts de matinada un dispositiu a Lleida i Seròs per detenir els membres d'un entramat criminal implicat en el tràfic de marihuana i armes.

El dispositiu contempla entrades a immobles i naus industrials de les dues localitats. El desplegament policial compta amb prop de 200 efectius, amb agents de la DIC, la BRIMO, l'ARRO, la policia científica, la unitat canina, mitjans aeris, de la sala central i de la unitat de seguretat ciutadana.

L'operació policial es desenvolupa en coordinació amb la fiscalia i amb la plaça 3 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Lleida. El cas està sota secret de les actuacions.

 

