Detinguts quatre lladres multireincidents per un robatori violent en una empresa de Golmés

Els Mossos d’Esquadra han detingut quatre lladres que acumulen 70 antecedents policials com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació en una empresa de gestió i reparació de palets de Golmés (Pla d'Urgell) i pertinença a grup criminal.
Els arrestats són dos homes de 48 i 58 anys, i dos menors, que formarien part d'un grup criminal provinent de l'àrea de Barcelona dedicat a cometre delictes contra el patrimoni arreu del país, segons els Mossos. Divendres passat al matí un treballador de l'empresa va trobar dins el recinte una furgoneta carregada de palets sostrets i amb quatre ocupants. L'home va intentar evitar que marxessin, però els lladres el van intentar agredir amb un pal de fusta, el van amenaçar i van fugir.
El treballador va donar l'avís al 112 i els Mossos van activar patrulles de les comissaries de Mollerussa, Tàrrega i Cervera per intentar localitzar-los. Els Mossos van observar que les dades facilitades del vehicle i de les persones implicades en el robatori coincidirien amb els protagonistes d'incidents anteriors registrats en poblacions properes a l'autovia A-2.
Segons informa la policia, l'agilitat en el desplegament del dispositiu de control va permetre detectar el vehicle sospitós quan circulava per l'autovia A-2 a l'altura de Tàrrega. El conductor de la furgoneta va fer cas omís de les indicacions de les patrulles i, tot i les maniobres temeràries que realitzava per fugir, finalment els agents el van poder aturar.
Un cop assegurada la zona, els mossos van detenir els quatre ocupants, dos adults i dos menors, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació. Els mossos van constatar que el vehicle estava a nom d'una persona de l'entorn dels detinguts. A aquesta persona no li constaven antecedents, però tenia 44 vehicles al seu nom.
Tot apunta que formarien part d'un grup criminal d'alta mobilitat compost per diferents bateries que es desplacen amb aquests vehicles per tot el país per cometre delictes contra el patrimoni. La investigació iniciada arran aquestes detencions continua en curs per tal d'esbrinar la seva participació en fets anteriors ocorreguts a Ponent, segons la policia catalana.
Un cop comunicat i consensuat amb Fiscalia de Menors, els menors van quedar lliures. Un d'ells van lliurar-lo a la seva mare a la comissaria de Mollerussa, mentre que l'altre, en no poder ser localitzat cap familiar, va ingressar en un centre de protecció de menors d'on va fugir al cap de poca estona. Per la seva banda, els adults van passar a disposició judicial a Cervera.