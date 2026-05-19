Investiguen dues nenes per apallissar una companya mentre eren gravades en vídeo

La difusió d’un vídeo enregistrat a Lleida ha posat sota el focus una agressió entre menors ocorreguda el passat abril a la plaça de la Llotja. Les imatges, que s’han fet virals en les últimes hores, mostren una menor sent colpejada mentre es troba a terra intentant protegir-se. Segons explica La Mañana i Segre, i ha pogut confirmar Nació, dues noies participen directament en la pallissa i una tercera grava l’escena mentre anima les agressions.
Arran de la repercussió del vídeo, els Mossos d’Esquadra i la Fiscalia de Menors han reprès les actuacions sobre un cas que ja havia estat denunciat mesos enrere. Fonts policials indiquen que les investigadores han aconseguit identificar dues de les implicades, tot i que no se’ls pot exigir responsabilitat penal perquè encara no han complert els 14 anys, edat mínima fixada per la llei per poder ser jutjat penalment.
La víctima i la seva mare tenen previst ampliar la denúncia davant la policia. Mentrestant, el cas continuarà el seu recorregut per la via de menors, amb la intervenció de la Fiscalia, que elaborarà un informe destinat als serveis de protecció i seguiment de la Generalitat.
A les imatges se sent la tercera menor incitant l’atac amb comentaris i rialles mentre la víctima rep cops de puny i puntades de peu. Cap de les persones presents intervé per frenar l’agressió.
La mare d’una de les noies identificades va reaccionar públicament aquest dilluns en declaracions televisives, on va demanar disculpes a la família de la víctima i va assegurar que feia temps que intentava obtenir ajuda institucional per la situació de la seva filla. Segons va explicar, la menor ja havia protagonitzat episodis conflictius i acumulava expedients relacionats amb assetjament.