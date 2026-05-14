Demanen 25 anys de presó per a l'acusat de segrestar una noia i violar-la dins una furgoneta a Lleida

La Fiscalia demana 24 anys i 8 mesos de presó per a un individu acusat de segrestar una noia de 21 anys al mig del carrer i agredir-la sexualment a Lleida. Els fets es van produir el novembre del 2023 quan l'home, de 24 anys, circulava amb una furgoneta pel Segon Passeig de Ronda i va començar a perseguir la víctima. Segons el fiscal, l'home la va fer pujar per la força dins el vehicle i la va conduir fins al barri de Pardinyes, sense permetre-li sortir i mentre la colpejava i la insultava. Posteriorment, sosté la Fiscalia, la va conduir fins a una zona propera al camí de Grenyana. En un moment del trajecte, la dona hauria intentat baixar del vehicle en marxa i, fins i tot, va fer un cop de volant per intentar aturar-lo, sense èxit.
Un cop en aquest camí, l'acusat presumptament la va tornar a colpejar i la va violar. Segons el relat de la Fiscalia, després dels fets la víctima va sortir del vehicle, però l'home la va tirar a terra i li va prendre el mòbil de les mans quan intentava demanar auxili.
L'avís el van donar diverses persones que a primera hora del matí estaven caminant per l'entorn d'una ermita i van veure com una noia sortia molt de pressa d'una furgoneta i abandonava el lloc. Presentava ferides i va explicar a aquestes persones el que havia passat.
Al cap d'unes hores els Mossos van detenir el sospitós en aquesta mateixa partida de l'Horta de Lleida el 18 de novembre de 2023. El jutge va decretar presó provisional comunicada i sense fiança, i va prohibir a l'home acostar-se a menys de 300 metres de la víctima.
Ara, la Fiscalia sol·licita 5 anys i 8 mesos de presó per la detenció il·legal, 15 anys per l'agressió sexual amb penetració i 4 anys de presó pel delicte de robatori amb violència i intimidació. A més, l'acusació reclama dos mesos de multa pel delicte lleu de lesions.
Pel que fa a la responsabilitat civil, la Fiscalia sol·licita que l'acusat indemnitzi la víctima amb 15.000 euros pels danys morals, 1.000 euros per les lesions i 150 euros pel telèfon mòbil sostret. El judici està previst que se celebri el 19 de maig a l'Audiència de Lleida.