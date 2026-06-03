La Fiscalia reclama 6 anys de presó per a tres acusats de tràfic de drogues a la Val d’Aran

La Fiscalia sol·licita 6 anys de presó i multes que superen els 900.000 euros per a tres homes acusats de formar part d'un grup dedicat al tràfic de drogues a la Val d’Aran. Segons el ministeri públic, els processats haurien operat de manera coordinada des de principis del 2024, distribuint MDMA, haixix i cocaïna entre consumidors de la comarca.
La investigació va començar el 6 de març de 2024 durant un control preventiu dels Mossos d’Esquadra a la N-230, a la sortida nord del túnel de Vielha. Amb l'ajuda de la Unitat Canina, els agents van inspeccionar una furgoneta i van detectar indicis de substàncies estupefaents amagades sota el seient de l'acompanyant.
En l'escorcoll, la policia va localitzar 144,6 grams d’haixix, 985,6 grams d’MDMA i 250,8 grams de substància de tall. El valor de la droga confiscada en aquesta primera actuació s'elevava a 48.921 euros al mercat il·lícit.
Segons la Fiscalia, la investigació va permetre vincular el conductor amb altres dos homes allotjats en un establiment hoteler de Vielha. Tots tres, procedents de les comarques de Tarragona, s'haurien desplaçat a la Val d'Aran amb la intenció d'introduir-se en el mercat local de les drogues. Els investigadors atribueixen al conductor el paper de proveïdor, mentre que els altres dos s'encarregarien presumptament de la distribució.
Aquella mateixa nit, els Mossos van detenir els altres dos sospitosos i, posteriorment, van registrar l'habitació on s'allotjaven amb autorització judicial.
Més de 53.000 euros en droga localitzada a l’hotel
Durant l'operació, els agents van intervenir 686,8 grams d’MDMA, 1.614,2 grams d’haixix, 301 pastilles d’èxtasi i 1 gram de cocaïna. També van trobar bàscules de precisió, material per preparar dosis i diversos utensilis relacionats amb la distribució de drogues.
La Fiscalia calcula que el valor de les substàncies confiscades a l'hotel ascendia a 53.401 euros. Sumant les dues intervencions, el valor total de la droga superava els 102.000 euros.
Els tres acusats van ingressar a presó provisional el 8 de març de 2024. El ministeri públic els atribueix un delicte contra la salut pública per tràfic de substàncies estupefaents i un delicte de pertinença a grup criminal. El judici està previst per a l'11 de juny a l'Audiència de Lleida.