Condemnat a 5 anys de presó per violar una dona a Tàrrega

L'Audiència de Lleida ha condemnat a 5 anys de presó i a 6 anys més de llibertat vigilada un home acusat de violar una dona a Tàrrega la matinada de l'11 de febrer de 2022.
El processat era a casa d'un amic amb la víctima i, en un moment donat, va agredir-la sexualment. Aquest dijous ha reconegut els fets arran d'un acord de conformitat entre la defensa i la Fiscalia, que inicialment li demanava 10 anys de presó. El ministeri públic, però, ha accedit a aplicar-li l'atenuant de drogoaddicció perquè ha conclòs que l'home va actuar sota els efectes de les drogues. Per la seva banda, la defensa sol·licitarà al tribunal, en l'execució de la sentència, que suspengui la pena per l'addicció a les drogues i el condemnat pugui eludir la presó.
A més de les penes de presó i de llibertat vigilada per un delicte d'agressió sexual amb penetració, la sentència que s'ha dictat oralment imposa a l'home la prohibició d'aproximar-se a menys de 500 metres de la víctima i de comunicar-se amb ella durant 10 anys. A més, no podrà treballar en feines que impliquin un contacte directe amb menors durant 15 anys.
Durant la vista de conformitat, l'acusació particular exercida per la víctima ha renunciat a l'acció civil i penal, amb la qual cosa s'ha apartat del procediment i ha renunciat a percebre cap indemnització. Inicialment, la Fiscalia reclamava que la dona rebés 30.000 euros pels danys morals i 370 euros per les lesions físiques.
Quan la magistrada ha preguntat al processat si reconeixia els fets i acceptava les penes plantejades en la conformitat l'home ha afirmat: "sí que estic conforme perquè no tinc més remei, però no soc un violador". La magistrada li ha tornat a preguntar si estava d'acord amb les penes i reconeixia els fets i, finalment, s'ha pronunciat afirmativament. La sentència ja és ferma.