Fiscalia manté la petició de 13 anys de presó per a l'acusat de calar foc a casa i intoxicar el company a Mollerussa

La Fiscalia ha mantingut aquest dimarts la petició de 13 anys de presó per a l'acusat de provocar un incendi a la casa ocupada de Mollerussa on vivia. Segons la fiscal, l'home no va avisar el seu company d'habitatge, que va resultar ferit per inhalació de fum. Durant el judici a l'Audiència de Lleida, el processat ha negat ser l'autor del foc i ha afirmat que el company va dir-li que l'acusaria dels fets perquè volia que marxés de l'habitatge. Per contra, el company ha declarat que no era el primer cop que el processat provocava un incendi a la casa. Sobre el dia dels fets, el 19 de gener de 2025, ha explicat que es va despertar pel fum, es va trobar amb l'acusat al carrer i aquest es va burlar d'ell dient-li que "encara estava viu".
Durant la vista, l'acusat ha negat l'autoria de l'incendi i ha assegurat que estava dormint quan es va iniciar el foc. En la seva declaració, ha explicat que es va despertar en veure flames al capçal del llit de la seva habitació i que va avisar el seu company, amb qui ha dit que va abandonar l'immoble ajudant-lo a treure les seves pertinences.
"Un dia abans em va demanar que marxés de l'habitatge perquè volia viure sol. En avisar-lo que hi havia foc, em va respondre que com que jo no tenia papers avisaria a la policia i m'acusaria de ser l'autor de l'incendi", ha declarat el processat. L'home també ha afirmat que havia consumit heroïna i altres substàncies, tot i que ha negat qualsevol comportament intencionat. L'acusat ha afirmat que feia uns tres mesos que vivia a l'habitatge.
Per la seva banda, la víctima ha afirmat que gairebé no tenia relació amb l'acusat i que feia poc més d'una setmana que convivien. Segons el seu testimoni, un altre dia el processat ja havia incendiat el seu propi matalàs. Sobre el dia dels fets, ha relatat que es va despertar de matinada enmig d'una gran quantitat de fum i flames que sortien de l'habitació de l'acusat, i que va sortir com va poder al carrer. Allà, ha explicat, es va trobar amb l'acusat, el qual es va burlar d'ell i li va robar la bicicleta. L'home ha declarat que se'n va anar a peu fins a la comissaria dels Mossos per tal de denunciar els fets.
Els agents que van intervenir han explicat que van localitzar i detenir l'acusat en una plaça de la capital del Pla d'Urgell poc després dels fets, i que aquest es mostrava alterat. Pel que fa a la investigació de l'incendi, els agents han situat l'origen del foc en una de les habitacions de l'habitatge, tot i que no han pogut determinar amb certesa el focus exacte ni la font d'ignició.
Els investigadors han declarat que la conclusió a què van arribar és que la causa més probable de l'incendi era l'aplicació d'una flama a algun objecte o material present a l'habitació. Els mossos van descartar una causa elèctrica, malgrat l'existència d'una instal·lació "defectuosa" que estava connectada il·legalment a la xarxa d'enllumenat públic. Responent a les preguntes de la defensa, els agents han admès que no poden descartar al 100% un origen accidental.
En la fase de conclusions, la Fiscalia ha mantingut la petició de 13 anys de presó per un delicte d'incendi en concurs amb un delicte de lesions agreujades. La fiscal també ha sol·licitat que l'home no pugui aproximar-se a menys de 200 metres de la víctima durant 4 anys ni comunicar-se amb ell durant 8 anys, i que la pena de presó se substitueixi per l'expulsió del país quan el processat rebi el tercer grau o la llibertat condicional, amb la prohibició de tornar a l'Estat durant 7 anys.
En concepte de responsabilitat civil, el ministeri públic ha demanat que indemnitzi la víctima amb 105 euros per les lesions. Segons els pèrits, la víctima va patir una intoxicació per fum i va estar-hi exposada durant almenys 20 minuts.