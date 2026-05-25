Tanca un Aplec de rècord

Lleida ha tancat aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany ha reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols.
També s'ha ampliat la carpa central on els visitants poden viure la festa en primera persona. Els caragols, però també les pistoles d'aigua, han sigut les principals protagonistes de la darrera jornada festera. En aquest sentit, des de la Federació de Colles (Fecoll) han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a futures edicions. També han destacat l'absència d'incidents importants durant els tres dies d'aplec.
El producte estrella del darrer àpat han estat els caragols, si bé també hi ha colles que han optat per la cassola, paella o fideuada. A banda del menjar, l'altra gran imatge de l'aplec han sigut les pistoles d'aigua amb què els infants, i alguns adults, s'han remullat per aguantar les altes temperatures.
El president de la Fecoll, Ferran Perdrix, ha fet un balanç de la 45a edició "molt positiu" i ha explicat que s'ha assolit un nou rècord de visitants, amb unes 200.000 persones entre aplequistes i visitants. Perdrix, ha destacat que les jornades més multitudinàries es van viure divendres i dissabte a la nit. Com a anècdota, ha explicat que dissabte a la nit el servei de telefonia va col·lapsar a la zona del recinte pel gran nombre de persones que hi havia.
La 45a edició ha aplegat 124 colles dins de les 7,5 hectàrees dels Camps Elisis. La limitació d'espai fa que aquesta xifra "difícilment" s'incrementi de cara al futur, ha explicat Perdrix. Per aquest motiu, l'organització treballa perquè la gent que no pugui ser aplequista també pugui gaudir de la festa amb l'oferta i espais adreçats a visitants. Enguany s'ha ampliat la carpa central on visitants poden gaudir de música en directe, degustar aquest menjar típic i resguardar-se del sol.
Un altre tret característic d'aquesta edició han sigut les altes temperatures, més típiques de l'estiu, que s'han enfilat fins a tocar els 35 graus. De fet, els episodis de calor cada vegada més recurrents han fet que any rere any més les colles optin per instal·lar ventiladors de sostre i sistemes de polvorització d'aigua fina. El president de la Fecoll ha explicat que de cara a futures edicions estudiaran millores per mitigar la calor, en especial als espais adreçats a visitants.