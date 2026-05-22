L'agenda del cap de setmana a Ponent: 23 i 24 de maig

El Jazz al Pati de Balaguer porta els nous talents del país i Berklee València
La ciutat de Balaguer acull una nova edició del Jazz al Pati, la mostra internacional de joves intèrprets que arriba enguany a la seva novena edició. El certamen reunirà alumnes dels principals centres superiors de música de Catalunya, com l’ESMUC, el Liceu i el Taller de Músics. Com a novetat destacada, aquest any hi participarà també el centre Berklee de València com a escola convidada. El programa inclou audicions escolars i diversos concerts oberts al públic entre el 20 i el 23 de maig. Entre les actuacions destacades hi ha el concert de Ray Gelato & Enric Peidro Quintet o les propostes de Daniel Podbereski Quartet, Glass-Out Quartet i Pep Alcaraz Quartet. El festival consolida així Balaguer com un dels punts de referència del jazz emergent al territori.
L’Aplec del Caragol tornarà a omplir Lleida de festa, música i gastronomia
Els Camps Elisis de Lleida es preparen per rebre una nova edició de l’Aplec del Caragol, una de les celebracions més multitudinàries i emblemàtiques de la ciutat. La festa arriba a la 45a edició amb milers de penyistes i penyes disposats a omplir el recinte de gastronomia, música i activitats populars. Els caragols tornaran a ser els grans protagonistes, però el programa inclou també xarangues, revetlles, exhibicions de dansa, castellers i concursos. Durant tot el cap de setmana, l’Aplec convertirà Lleida en un gran espai de convivència festiva. L’esdeveniment és considerat una de les cites gastronòmiques i culturals més importants de Ponent.
Linyola celebra la Fira de la Camamilla i dels Tractors Antics
Linyola acollirà aquest cap de setmana l’11a edició de la Fira de la Camamilla i dels Tractors Antics, en el marc de la Festa Major del municipi. La jornada combinarà tradició agrícola, productes de proximitat i activitats culturals per a tots els públics. Els visitants podran passejar entre parades dedicades a plantes aromàtiques i medicinals, així com descobrir exposicions i entitats locals. Un dels grans atractius serà la mostra de tractors antics, que cada any atrau nombrosos aficionats al món rural i agrícola. La programació es completarà amb música en directe i activitats festives. La fira s’ha consolidat com una cita destacada al Pla d’Urgell.
Tàrrega recupera la memòria de la Guerra Civil amb visites guiades a Mas de Colom
La finca de Mas de Colom, a Tàrrega, oferirà aquest cap de setmana la visita guiada “1938. Memòries d’un hospital a Mas de Colom”, una proposta per descobrir el passat de l’espai durant la Guerra Civil. L’activitat permetrà conèixer la història de l’hospital instal·lat al front de guerra i els professionals sanitaris que hi van treballar. Les visites tindran una durada aproximada de 90 minuts i es faran dissabte i diumenge en diversos horaris. L’activitat és gratuïta, tot i que cal reserva prèvia per limitació d’aforament. La iniciativa està organitzada per Mas de Colom – Casa Borges amb la col·laboració de diverses entitats culturals i institucionals. L’objectiu és preservar i divulgar la memòria històrica del territori.