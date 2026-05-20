La Paeria passa a ser l'accionista majoritària d'Edullesa i aplana el camí per fusionar-la amb Mercolleida

La Paeria de Lleida i la Diputació de Lleida han formalitzat aquest dimecres la venda d'accions d'Edullesa en favor del consistori lleidatà per uns 122.000 euros. D'aquesta manera la Paeria de Lleida passa a ser l'accionista majoritària de l'estació duanera i fa un pas endavant en la futura fusió de l'entitat amb Mercolleida. L'alcalde Fèlix Larrosa ha explicat que la unió s'aprovarà en els pròxims consells d'administració de les entitats i ha afirmat que l'objectiu de l'operació és "optimitzar i millorar la gestió" de les entitats mercantils perquè estiguin preparades, entre altres, de cara a l'estació intermodal de mercaderies que preveu el futur polígon de Torreblanca-Quatre Pilans.
Es tracta de les 2.420 accions que tenia la Diputació de Lleida i que ha venut a la Paeria per un import de 122.000 euros.
Talarn ha justificat la sortida de la Diputació de l'entitat duanera per "millorar la gestió de l'economia lleidatana", i ha afegit que l'ens que presideix segueix sent partícip de l'economia de la demarcació a través d'altres àmbits, com són el parc Agrobiotech a Gardeny o en el desenvolupament del futur polígon de Torreblanca-Quatre Pilans.
Per la seva banda, la Paeria de Lleida ja va anunciar al març la voluntat de fusionar les dues entitats mercantils. Com a pas previ, Mercolleida va aprovar un contracte de prestació de serveis d'un any de durada que preveu que la llotja agropecuària es faci càrrec de la direcció, la gestió administrativa, la comptabilitat, el control econòmic i el seguiment d'Edullesa, així com del lloguer de les seves instal·lacions, amb l'objectiu d'assegurar la viabilitat de l'estació duanera lleidatana.
Amb la compravenda de les accions a la Diputació, la Paeria es converteix en la principal accionista d'Edullesa i el pròxim pas serà convocar el consell d'administració de l'entitat per aprovar la fusió amb Mercolleida. Posteriorment, el consell d'administració de la llotja agropecuària haurà d'avalar la unió.
L'alcalde Larrosa ha defensat el paper d'Edullesa en "la internacionalització de l'economia lleidatana i de potenciació del sector alimentari", i ha afegit que cal adaptar l'entitat, juntament amb Mercolleida, davant del repte que suposarà la posada en marxa de l'estació intermodal de mercaderies de Torreblanca. "Ens hem de preparar per tenir un veritable agent que contribueixi de forma decidida a facilitar tràmits, preparar papers i impulsar el nostre model exportador", ha expressat.
L'estació duanera Edullesa, situada al polígon industrial El Segre, està participada principalment per la Paeria, la Cambra de Comerç i Afrucat. És un magatzem de dipòsit temporal que dona servei a la indústria lleidatana, especialment al sector agroalimentari, ja que permet gestionar tots els tràmits necessaris per a les gestions d'importació i exportació de productes fora de la Unió Europea.