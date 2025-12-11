Mercolleida constata una lleu millora del mercat porcí tot i les pèrdues per la pesta porcina

La llotja de Mercolleida ha moderat aquest dijous la caiguda dels preus del porc després de dues setmanes d’intensa davallada provocada pel focus de pesta porcina africana (PPA). El porc d’engreix ha retrocedit 6 cèntims per quilo, el garrí ha caigut 2 euros, i la verra, 2 cèntims. Tot i que la situació continua sent “greu”, el director general de Mercolleida, Miquel Àngel Bergés, ha destacat que ja “no és l’excepcionalitat de la primera setmana” i que el panorama és “una mica millor”.
Bergés ha explicat que, després de trencar dues setmanes seguides el límit habitual de variació del preu, les Juntes de Preus de Porcí han optat ara per mantenir-lo dins del marge normal per “donar temps a veure com es resolen els problemes d’exportació”. En només deu dies, el preu de referència ha passat de 1,30 euros a 1,04 euros, un descens acumulat de 26 cèntims.
Exportacions en revisió i esperances de recuperació
La llotja lleidatana centra ara els esforços en recuperar les exportacions a països tercers, especialment el Japó i les Filipines, dos dels principals mercats de destinació. Segons Bergés, el focus continua sent contenir la malaltia i desbloquejar l’exportació de porc, ja que diversos contenidors han hagut de retornar als ports espanyols davant el rebuig d’aquests països.
Malgrat això, alguns mercats com la Xina, Corea, Taiwan i Sèrbia han acceptat la regionalització de les exportacions, permetent importar carn de zones lliures de focus actius de PPA. Aquesta obertura ha ajudat a estabilitzar parcialment el mercat i reduir la pressió sobre els preus.
Impacte econòmic i perspectives del sector
El membre de la Junta de Preus de Porcí i director d’operacions d’El Pozo, Juan Pedro Florido, ha quantificat en 30 milions d’euros setmanals les pèrdues que pateixen els productors espanyols arran de la caiguda de preus. Tot i això, s’ha mostrat moderatament optimista: preveu que el mercat trobi una certa estabilitat al gener i que les cotitzacions puguin remuntar cap als 1,35-1,40 €/kg, nivells que permetrien als ramaders treballar “sense grans guanys, però tampoc amb pèrdues”.
“El sector porcí és molt fort i acostumat a les oscil·lacions; això quedarà com una anècdota”, ha assegurat Florido, que també ha remarcat que la situació “sembla ben controlada” i que cal mantenir calma i prudència per evitar nous focus.