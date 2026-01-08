Fred siberià a Lleida: els termòmetres més baixos de la dècada

Catalunya ha visct els darrers dies sota l’abatuda d’una onada de fred històrica, la més ferotge en gairebé 14 anys, que dilluns va clavar les seves urpes de gel a l’interior i al Pirineu amb temperatures extremadament baixes.
El pic de l’assalt polar, certificat per Meteocat, es va desencadenar en una matinada sense precedents des del febrer 2012: -10 a -15 ºC (o menys) van esberlar el Pirineu, amb -17 ºC a Bonaigua (2.266 m), mentre l’interior i el prelitoral es van debatre entre -5 i -10 ºC. Vilanova de Meià, a la Noguera, va tocar fons amb -8,4 ºC; Vielha i el Pont de Suert van marcar -11 ºC; la Seu d’Urgell, -10 ºC; i capitals com Sort (-6,7 ºC), Solsona (-6,5 ºC), Mollerussa (-6,1 ºC), Tàrrega (-5,3 ºC), Lleida (-5,1 ºC), Cervera (-4,7 ºC), Balaguer (-4,3 ºC) o les Borges Blanques (-2,1 ºC) van completar un mosaic de rigor tèrmic. Fins i tot Barcelona va tremolar amb -1,6 ºC a l’Observatori Fabra –el pitjor des del 2018–, i Tornabous i Tremp van rondar els -8 ºC.
La fúria del clima no es va limitar a termòmetres: quatre carreteres principals van quedar bloquejades per nevades –l’N-230 al túnel de Vielha, l’N-141 a Bossòst, la C-28 a Arties i la C-142b al Pla de Beret–, deixant viatgers atrapats i una Catalunya en estat de guàrdia fins que el vent siberià es dissipi. Aquest episodi, el més gèlid des del 6 de gener 2021, confirma que l’hivern del 2026 arriba amb dents afilades i poca clemència.