La Cambra rebaixa dues dècimes el creixement de l'economia pels estralls de la guerra a l'Iran

L'impacte de la guerra a l'Iran en l'economia catalana és innegable. Aquest dimarts al matí, la Cambra de Comerç de Barcelona ha rebaixat dues dècimes la previsió de creixement del Producte Interior Brut (PIB) de l’economia del país a causa dels estralls del conflicte bèl·lic de l'Orient Mitjà, propiciat generalment pel xoc energètic que està disparant els preus dels combustibles i l’augment de la incertesa global.
L’impacte es notarà sobretot en els preus amb una inflació que créixer fins al 3% a finals d’any. Aquestes previsions tenen en compte l’impacte actual del conflicte i les “cicatrius” que pot deixar. Si les hostilitats es cronifiquen, les previsions econòmiques encara empitjorarien més: el PIB català podria créixer aquest exercici per sota del 2% i la inflació disparar-se entre el 4% i el 5%. Un escenari, però, que requereix que el bloqueig de l'estret d'Ormuz -per on passa el 20% del petroli i el gas mundial- i les tensions entre els Estats Units, Israel i l'Iran s'allarguin durant mesos.
Perquè es produeixi un creixement per sota d’aquest segon escenari, s’hauria de produir un “escenari apocalíptic” que l'anàlisi de la Cambra no contemplen ara mateix. De fet, l’ens cameral assenyala que ara mateix l’economia porta “molta inèrcia” perquè arrossega creixements elevats en els darrers trimestres. En general, preveuen un impacte “molt més reduït” en comparació amb la guerra d’Ucraïna que va esclatar el 2022 i que va situar la inflació a màxims històrics del 10%.
La importància del consum intern
L'ens cameral destaca que el motor de l’economia per fer front al xoc energètic serà el consum intern. En canvi, les vendes a l’exterior contribuiran de forma negativa al creixement de l’activitat a Catalunya aquest 2026, afectades per la incertesa global. Així doncs, la institució preveu que el consum privat “continuï sent dinàmic”, impulsat per una taxa d’estalvi inusualment alta i per una ocupació que creix a bon ritme: “L’ocupació encara va molt bé i els salaris reals no estan decreixent, estan augmentant moderadament. Això sumat a una taxa d’estalvi que està alta hauria de ser un impulsor del consum privat i a mantenir la inèrcia positiva al conjunt de l’economia”, ha dit el cap del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra, Joan Ramon Rovira, en una roda de premsa.
Segons Rovira, el repunt d’ERO que s’ha produït en els darrers mesos és “destacat”, però no s’ha de llegir com una tendència general que radiografiï l'economia catalana. El director d’Estudis Econòmics de la Cambra vincula l’evolució positiva de l’ocupació al cicle econòmic i ha assegurat que si es redueix l’activitat entre 6 i 8 dècimes -com preveu l’escenari d’afectació més sever- hi haurà “una frenada de contractacions”.
Un "canvi estructural" al mercat laboral
Durant la roda de premsa, la Cambra de Comerç de Barcelona també ha apuntat cap a un "canvi estructural" del mercat laboral del país. El motiu és una hostaleria estancada “estancada” en el seu pes del conjunt dels afiliats (7,9%), mentre que els serveis avançats sí que augmenten la seva quota (11,7%). En paral·lel, un dels sectors més tradicionals com és el comerç “perd clarament quota” baixant al 16,5%. En comparació amb l’any passat, els serveis avançats -informàtica, comunicacions, professions científiques i tècniques- han incrementat l’ocupació un 7,7% mentre que l’hostaleria ha crescut un 1,4% i el comerç cau un 0,3%. La indústria manufacturera ha crescut un 0,9% que és “significatiu” segons Rovira.
L’ens ha desmentit el tòpic que la bretxa de productivitat amb Europa es podria tancar si s’incrementa el pes de la indústria tot afirmant que també en el sector manufacturer Catalunya està per sota d’Europa. “La composició sectorial no és el factor explicatiu de la baixada productiva relativa de Catalunya”, assenyalen des de la Cambra.