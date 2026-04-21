Les aerolínies descarten anul·lacions a l’estiu per la guerra a l’Iran

El president de l’Associació de Línies Aèries (ALA), Javier Gándara, ha assegurat aquest dimarts que el subministrament de querosè està “garantit” malgrat el conflicte a l’Orient Mitjà i la inestabilitat del preu del cru. D’altra banda, ha descartat cancel·lacions més enllà dels “ajustos” que es fan en funció d’elements com la demanda o l’evolució dels costos. “Els ajustos que algunes companyies aèries han comunicat es deuen més a la situació de mercat que a qualsevol possible risc de subministrament”, ha dit en una roda de premsa a Madrid. Així mateix, ha recomanat als viatgers que comprin els bitllets amb antelació per obtenir millors tarifes de cara a un estiu que, en l’àmbit turístic, arriba sacsejat per la guerra a l’Iran.
Segons les dades compartides per la patronal del sector, s’espera a tot l’Estat un increment del 5,7% en el nombre de places programades per a aquest estiu, que passen de 244 a 258 milions de seients. En el cas de l’aeroport de Barcelona-el Prat, es manté com el segon de l'Estat, amb 45,8 milions de seients previstos, un 7,6% més que fa un any. Pel que fa al de Madrid-Barajas, creix un 8% i passa dels 47 als 51 milions de places.
Optimisme amb l'estiu
Gándara ha afirmat que les aerolínies encaren l’estiu amb “optimisme” i un creixement de l’oferta, però ha recomanat certa cautela davant l’encariment del querosè i la incertesa que genera la situació geopolítica causada pels atacs dels Estats Units i Israel sobre l’Iran, i les rèpliques de Teheran a molts països veïns. Això ha provocat, a més, que Espanya es consolidi com un destí alternatiu tant dels països del Mediterrani oriental, afectats més directament per la guerra, com de països llunyans, perjudicats pels problemes de les rutes amb escales.
En el cas del querosè, el combustible principal dels avions comercials, el seu preu s’ha duplicat respecte als nivells previs a l’inici del conflicte. Des d’ALA confirmen que aquest element és ara mateix el principal desafiament del sector, que veu com els seus marges depenen del volàtil preu dels combustibles. De fet, la patronal apunta que el preu del querosè suposa al voltant del 30% dels costos operatius de les companyies aèries.
“Hi ha moltes preguntes al respecte de si pujaran els preus dels bitllets; el que nosaltres diem és que és difícil de preveure ara perquè, independentment del que està clar, que hi ha un increment de costos per a les companyies aèries, el que no se sap tant és quina part d’aquest increment es podrà cobrir via marge i quina via increment de preus. I per això, la recomanació és la de sempre: si ja saps que viatjaràs aquest estiu, com abans compris el bitllet, millor”, ha exposat Gándara.
Més refinatge i millor subministrament
Tot i aquest temor pel preu del combustible, el portaveu d’ALA ha destacat que Espanya es troba en una situació relativa “bastant millor que la resta de països del nostre entorn”. “Això és així per dos motius. El primer és que de tot el cru que s’importa a totes les refineries espanyoles, només l’11,4% prové de la zona de conflicte, mentre que hi ha altres països que tenen una major dependència i importen molt més cru afectat pels problemes logístics i el tancament de l’estret d’Ormuz”, ha apuntat Gándara.
A més, Gándara ha recordat que Espanya té també una alta capacitat de refinatge en comparació amb altres països del nostre entorn que han anat tancant refineries en els últims anys i importen la major part dels seus productes del petroli refinats. “Aproximadament entre un 80% i un 85% del querosè d’aviació que es consumeix als aeroports espanyols es produeix i es refina aquí. Això contrasta amb altres països on és exactament al contrari i importen prop del 90% del seu querosè d’aviació. En qualsevol cas, el subministrament de querosè d’aviació està garantit”, ha reblat.