Barcelona tindrà vol directe amb Boston

La companyia nord-americana JetBlue s'ha estrenat a l’aeroport del Prat amb una ruta diària entre Barcelona i Boston. L'aerolínia operarà fins al 25 d'octubre, en temporada d’estiu, i els seus avions Airbus A321 sortiran de Barcelona a les 12.50 i arribaran a Boston a les 15.38 hores. D'aquesta manera, Barcelona es converteix en la setena ciutat europea on opera la companyia nord-americana.
Amb aquesta ruta, que se suma a les oferides per Level i Delta, l'aeroport català arriba a les 60 rutes intercontinentals. El trajecte entre Barcelona i Boston és la segona ruta de JetBlue a l’estat espanyol, després que l’any passat s'iniciés la connexió entre Boston i Madrid. La ruta també amplia l’abast internacional de la companyia.
Per la seva banda, el president de la companyia, Marty St. George, ha destacat que el nou vol “enfortirà els llaços” entre les dues ciutats i que ho farà amb la “senzilla fórmula” d'oferir bon servei al millor preu. En aquesta línia, i per celebrar-ne el llançament, la companyia ofereix vols d’anada i tornada a 399 euros. St.George, ha subratllat, a més, que la nova ruta uneix “dos dinàmics centres globals”.
El Prat manté la programació d'estiu
La cap de gabinet de l’aeroport del Prat, Vanessa Requena, ha assegurat aquest divendres que, tot i l’encariment i els problemes de subministrament dels carburants per la guerra de l’Iran, mantenen la programació de la temporada d’estiu sense alteracions. “En aquests moments no està sobre la taula de ningú cap reducció durant la temporada”, ha afegit durant l’acte d’inauguració de la ruta de JetBlue entre Barcelona i Boston.
Requena ha afegit que cap companyia els ha transmès “cap tipus de problema” en aquest sentit i que, arribat el cas si el conflicte s’allarga en el temps, es crearà un grup de treball amb tots els agents implicats per abordar la qüestió. "En aquests moments no tenim una situació de preocupació al respecte", ha reblat.
Requena s'ha pronunciat després que ahir dijous la companyia aèria Level anunciés que retalla vols en quatre rutes que connecten amb Barcelona en un context "d'escassetat" en el subministrament de motors. En aquest sentit, l'aerolínia, propietat del grup IAG, justificava la mesura davant la previsió d'"ajustos operatius" aquest estiu en els trajectes que connecten l'aeroport el Prat amb Los Ángeles, Boston, Nova York i Santiago de Xile, tot plegat sense concretar quantes freqüències es reduiran.