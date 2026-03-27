L'Índex de Preus al Consum (IPC) s'ha disparat fins al 3,3% al març a l'Estat, un punt més que al febrer, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'augment s'atribueix a l'encariment dels carburants per l'impacte a la guerra a l'Orient Mitjà, que ha provocat una pujada del preu del petroli.
En sentit contrari, ressalta el comportament del preu de l'electricitat, més barata que fa un any, que ha contribuït a alleugerir la pujada de la inflació. L'IPC subjacent, que no inclou els elements més volàtils -energia i aliments no elaborats-, s'ha mantingut en el 2,7%, igual que el mes passat. La variació mensual de l'IPC s'ha situat en l'1%, sis dècimes per sobre del mes de febrer.
El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, departament que dirigeix Carlos Cuerpo, ha assegurat que "l'aposta d'Espanya per les renovables -que avui fixen el preu de la llum en el 84% de les hores; davant el 25% de 2019- està actuant com un escut davant el xoc energètic per la guerra a l'Iran".
Les dades publicades aquest divendres no inclouen xifres per comunitats autònomes. Serà a mitjans d'abril quan l'INE publicarà l'IPC definitiu del març i aleshores també se sabrà l'evolució dels preus a Catalunya. Al febrer, van tancar en el 2%.
El preus pugen un 1% en un mes
En termes mensuals, l'IPC va pujar un 1%, el major augment mensual des de juny de 2022, es va disparar 1,9%, un cop iniciada la guerra d'Ucraïna, que va arrencar al febrer del mateix any.