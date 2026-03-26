Trump torna a posposar l'ultimàtum a l'Iran fins al 6 d'abril

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a ampliar l'ultimàtum a l'Iran deu dies més, fins al 6 d'abril. Així ho ha comunicat a través del seu perfil a Truth Social, on ha afegit que les converses "continuen" i que "estan anant molt bé". Aquest dilluns, Trump ja va posposar "qualsevol atac militar" contra les centrals elèctriques iranianes després de donar 48 hores a Teheran per reobrir l'estret d'Ormuz. Ara, ha donat deu dies més de marge a l'Iran, després que aquest hagi rebutjat el pla de Pau de Washington.
"Per petició del govern iranià, per favor, deixeu que aquesta declaració serveixi com a mostra que posposo el compte enrere per destruir la planta d'energia per deu dies, fins al dilluns 6 d'abril a les 8 p.m", ha escrit. "Les converses continuen i, malgrat les declaracions errònies en sentit contrari dels mitjans de comunicació que difonen notícies falses i altres, estan progressant molt bé", ha continuat.
El president nord-americà ha explicat que l'Iran ha permès passar deu vaixells petroliers dels EUA per l'estret d'Ormuz, com a gest de bona voluntat per a negociar. Per la seva banda, el govern iranià ha entregat una proposta a Washington per posar fi a la guerra, un document on exigeix "condicions de no repeticions" i que la fi del conflicte afecti "tots els fronts" -és a dir, també el Líban i l'Iraq-. Alhora, el ministre d'afers exteriors de Paquistan, Ishaq Dar, ha confirmat que s'estan establint converses a través de tercers amb els Estats Units.
Aquesta setmana, Trump ja va entregar un pla de pau de 15 punts a l'Iran que se centrava en el compromís ferm de no desenvolupar armes nuclears i deixar de donar suport a grups islamistes radicals a l'Orient Mitjà. Una proposta que, hores després, va ser rebutjada per l'Iran, perquè les mesures eren "excessives" i perquè no es corresponien amb la realitat territorial. Ara, segons el president nord-americà, ambdós països estan mantenint converses que "estan progressant molt bé".