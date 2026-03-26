L'abstenció del PP facilitarà l'aprovació de les mesures de Sánchez contra la guerra

El PP ha anunciat que s'abstindrà en la votació d'aquest dijous al Congrés per convalidar el decret del govern espanyol amb mesures per a fer front al conflicte a l'Orient Mitjà. "Donat que el decret recull bona part de la nostra proposta de baixades d'impostos no hi votarem en contra. Però com no recullen totes les mesures que considerem imprescindibles, tampoc hi votarem a favor", apunten fonts del partit. Durant els darrers dies, els populars han instat l'executiu espanyol a incloure la deflactació de l'IRPF dins el paquet de mesures i han reiterat que aquest "és insuficient", ja que no permetrà alleugerir "la difícil situació que pateixen les famílies espanyoles".
Hores abans, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit a demanar als grups parlamentaris que votin a favor del decret de rebaixes fiscals per la guerra de l'Iran, que se sotmet al Congrés aquesta tarda. “Confio que totes les forces parlamentàries estiguin a l'altura del moment històric que estem travessant”, ha dit el president espanyol, perquè “estem en un moment en què la política es redueix al que és essencial” i en què cal demostrar “el sentit d'Estat i fins i tot el veritable patriotisme”.
En la seva intervenció al VI Fòrum Econòmic d'elDiario.es, Sánchez ha recordat que el decret té com a objectiu “alleugerir a milions de llars la factura de la llum” i “garantir el futur de milers i milers de petites i mitjanes empreses”. També garantir “la viabilitat de moltes explotacions agràries i ramaderes” i ajudar els treballadors autònoms i l'economia social. “Perquè convé recordar-ho: la guerra la van iniciar dirigents de països estrangers, però no podem permetre que aquesta guerra la paguin els 20 milions de llars espanyoles”, ha sentenciat.
Pressió a Junts pel decret sobre habitatge
Per altra banda, la ministra d'Habitatge, Isabel , ha demanat a Junts que siguin "sensibles a una situació excepcional", en referència a l'aprovació del decret d'habitatge al Congrés. La socialista ha dit que pactar "no està de moda" des de Barcelona en un acte per atorgar la Creu de l'Orde del Mèrit Civil a la presidenta de la fundació Hàbitat 3, Carme Trilla. L'experta en habitatge ha rebut el reconeixement per la trajectòria en la defensa del dret a l'habitatge i ha alertat que la polarització "ens ofega". També ha dit que si l'esquerra política "no recupera el principi bàsic" de l'estat de benestar, i es "limita a gestionar l'escassetat", la "frustració" s'apoderarà de la societat i serà un "regal" per la dreta i l'extrema dreta.
Al seu torn, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha fet una crida a “pressionar Junts” perquè doni suport al decret de mesures d'habitatge aprovat el passat divendres. De moment, el text no disposa de prou suports per prosperar quan se sotmeti a la convalidació de la cambra. “Tenim 20 dies per, entre tots i totes, pressionar Junts, que és l'únic llenguatge que entén, pressionar al carrer, pressionar a les xarxes socials, per què no?”, ha afirmat Rufián als passadissos del Congrés.