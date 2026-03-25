Sánchez ataca Feijóo i Abascal per «col·laborar en el desastre absolut» de la guerra a l'Iran

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat aquest dimecres el PP i Vox de "col·laborar" en el "desastre absolut" en què s'està convertint, segons el seu punt de vista, la guerra a l'Iran, que ja s'acosta al primer mes sense que es vegi una solució que aturi les hostilitats bèl·liques i les conseqüències econòmiques que se'n deriven. El líder del PSOE ha tret pit de l'escut social aprovat la setmana passada -que rebrà el suport de Junts al Congrés dels Diputats- i també ha subratllat la negativa del govern espanyol a utilitzar les bases militars dels Estats Units a Andalusia per bombardejar el país persa. "No triem les crisis, però sí les respostes", ha remarcat el màxim dirigent estatal.
Sánchez ha recordat que el 2003 es va manifestar en contra de la guerra de l'Iraq. "Les enquestes, en aquell moment, eren molt clares: menys del 6% dels espanyols volien implicar-se en el conflicte. Però José María Aznar ens va arrossegar a aquella bogeria perquè es volia sentir important", ha assenyalat el president del govern espanyol. "Una guerra a canvi d'ego; la dignitat de tot un país, a canvi d'una fotografia", ha rememorat el líder del PSOE, que ha insistit en la idea que aquell episodi va provocar el pitjor terratrèmol geopolític des de la guerra del Vietnam. En el conflicte a l'Iraq van morir fins a 300.000 persones, i més de cinc milions van haver de marxar del país.
"Paradoxes de la història, allò va reforçar el règim iranià dels aiatol·làs. A Europa, la guerra d'Aznar va provocar tensions entre els estats membres", ha indicat el president del govern espanyol, que ha volgut traçar paral·lelismes entre el que va passar fa dues dècades i el que ara hi ha en marxa a l'Orient Mitjà. Iran, ha dit, representa el dobl de població que l'Iraq, que té més soldats que França, Alemanya i Itàlia junts, i que té tecnologies molt avançades. "Poden llançar míssils balístics a 4.000 quilòmetres i controlar l'Estret d'Ormuz. Porten 40 anys preparant-se per una guerra com aquesta. Estem davant d'una guerra molt pitjor que la de l'Iraq", ha advertit el dirigent socialista.
Sánchez ha recordat que Trump va donar per liquidat el programa nuclear iranià el juny de l'any passat, i també ha posat l'accent en què hi va haver negociacions entre l'Iran i els Estats Units per tal d'abandonar el projecte atòmic i destruir bona part de l'urani. "Trump va rebutjar aquestes condicions i va començar a bombardejar sense avisar els aliats, sense empara legal i sense un objectiu definit", ha indicat. "Deien que estaven a dues setmanes de tenir l'arma nuclear, però diversos alts càrrecs nord-americans ho han desmentit. No presentava una amenaça imminent per a Occident", ha apuntat. Quasi un mes després, les conseqüències ja es noten arreu del món.
"La pregunta que ens hauríem de fer és per què està servint tota aquesta destrucció, i quines conseqüències ha tingut aquest mes de guerra. De moment, els promotors han vulnerat la legalitat internacional, han enterrat Gaza sota l'oblit i la indiferència, han portat la inseguretat als països del Golf Pèrsic, han incentivat els programes nuclears de Pakistan i Corea del Nord, i han donat més recursos a Putin per l'aixecament de les sancions nord-americanes", ha remarcat Sánchez. A Teheran, canviar "un Khamenei per un Khamenei encara pitjor" tampoc suposa, segons el president del govern espanyol, un benefici. "Això és un desastre absolut", ha subratllat el líder del PSOE.