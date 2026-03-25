Trump entrega un pla de pau de 15 punts a l'Iran

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha entregat a l'Iran un pla de pau amb 15 punts. Mitjançant mediadors, el país nord-americà ha compartit amb Teheran les seves exigències per posar fi a la guerra, que són molt similars a les que ja expressava abans de llançar els primers atacs i se centren en el compromís ferm de no desenvolupar armes nuclears i deixar de donar suport a grups islamistes radicals a l'Orient Mitjà.
Trump ha assegurat en una atenció als mitjans aquest dimarts que l'Iran està "ansiós" per arribar a un acord i li ha ofert un "regal" a l'estret d'Ormuz. "És un premi que val una quantitat enorme de diners", ha reblat. Si bé, el règim iranià ha contestat que els Estats Units "negocien amb ells mateixos" i ha negat qualsevol conversa.
Tot plegat, mentre els Estats Units es preparen per enviar 3.000 soldats al Golf Pèrsic. Les noves tropes terrestres se sumarien als 2.500 militars que ja estan de camí a l'Orient Mitjà i que hi haurien d'arribar aquest divendres, en plena setmana de marge abans de l'ultimàtum a Teheran per reobrir l'estret d'Ormuz.
Segons ha avançat The Wall Street Journal, aquests 3.000 soldats formarien part d'una unitat d'elit, concretament, la 82a Divisió Aerotransportada, que serveix per intervenir ràpidament en zones de guerra i controlar punts estratègics. Aquesta va ser la mateixa divisió que va participar en el desembarcament de Normandia.
Converses de pau: un truc dels Estats Units o una realitat?
Enmig de tot el conflicte a l'Orient Mitjà, es desconeix si Washington i Teheran han dialogat, si bé la premsa nord-americana apunta que sí que haurien parlat a través d'intermediaris com Egipte, Pakistan i Turquia. D'altra banda, segons The New York Times, Trump hauria dialogat fa uns dies amb Mohammed bin Salman, el príncep hereu de l'Aràbia Saudita, que l'hauria forçat a continuar amb la guerra.
L'ultimàtum a l'Iran i la reacció de les borses
La incertesa geopolítica entre els Estats Units i l'Iran està trasbalsant els mercats i, ara que Trump ha ordenat posposar "qualsevol atac militar" contra les centrals elèctriques iranianes, els parquets es recuperen i el preu del petroli va a la baixa. El cap de setmana passat, el magnat republicà havia donat 48 hores a Teheran per reobrir l'estret d'Ormuz o atacaria les infraestructures de l'Iran, però dilluns va ampliar el marge cinc dies més.