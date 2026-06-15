Com es vol apujar fins als 30 euros la taxa turística als creueristes de pas a Barcelona?

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, va anunciar el mes passat que volia fer impossible la vida als creuers d'escala que arriben a la ciutat, els que només s'hi estan unes hores i tornen a marxar. Un primer pas que va anunciar llavors, en una entrevista a betevé, era apujar només a aquest tipus de turistes el recàrrec municipal per a visitants de cop. Si actualment està a 5 euros per persona i dia, la intenció era apujar-ho a 8 euros, el màxim fins ara permès. Tanmateix, en aquella mateixa conversa, va deixar una altra pista menys concreta: volia que aquest topall de 8 euros desaparegués i que es pogués disparar aquest impost municipal molt més enllà. Això depèn del Parlament de Catalunya. I encara no quedava clara la xifra que es plantejava. Ara, però, tot apunta a què hi ha un acord a tres bandes a l'Ajuntament, entre el PSC, BComú i ERC, per fixar aquesta nova xifra en 24 euros de recaptació municipal.
L'entesa s'ha estat treballant internament i arriba aquesta setmana al consistori amb un polsim de batibull, ja que cada força intenta fer brillar el seu paper en la negociació. El cert, però, és que la primera vegada que es va mencionar aquesta xifra de 24 euros per persona i dia va ser en una altra entrevista de Collboni, en aquest cas al diari Ara, a finals de maig. La intenció de l'alcalde socialista després seria reivindicada també per la presidenta del grup municipal de BComú, Gemma Tarafa. Totes dues parts, però, subratllaven que es tractava d'apujar fins als 24 euros el recàrrec municipal, és a dir, el que s'endú íntegrament l'Ajuntament per cada visitant, i només als creueristes de pas. A aquesta quantitat caldria sumar-li els 6 euros per persona i dia que actualment fixa l'IETT, la part que gestiona la Generalitat. D'aquesta manera, si es dugués a terme aquest nou increment, s'arribaria als 30 euros per cada persona que baixés d'un creuer d'escala a Barcelona.
Ara hi ha diversos moviments a l'Ajuntament, i ERC reclama que en aquest paquet també s'inclogui un nou límit al volum de passatgers: que com a molt hi hagi 3,5 milions de creueristes per any a la ciutat, una xifra que ja fa temps que s'ha sobrepassat. Tanmateix, els passos més rellevants s'han de fer al Parlament. És allà on els Comuns ara han anunciat que tramitaran una esmena a la Llei d'Acompanyament Pressupostari per fer aquest canvi i convertir en una nova realitat la nova taxa de 30 euros als creueristes. Encara faltarà veure, però, el detall del redactat, i si realment els grups parlamentaris del PSC i ERC ho veuen tan clar com els grups municipals d'aquestes formacions a Barcelona.
Una afectació a 1,7 milions de creueristes
Segons els càlculs dels republicans, aquesta pujada de l'impost municipal al turisme afectaria a uns 1,7 milions de creueristes. Això suposaria augmentar 20 milions d'euros la recaptació directa del recàrrec, apunten. En aquesta línia, demanen que l'increment es dediqui "a la bonificació del 50% del servei de menjador escolar" i a mesures que la ciutadania pugui notar directament. De moment, però, el govern municipal de Collboni ha anat anunciant altres usos de la recaptació municipal pel turisme, com la instal·lació d'aires condicionats a les escoles de la capital catalana o les ajudes econòmiques per als llums de Nadal als eixos comercials.
Aquesta setmana, a la comissió municipal d'Economia es votaran dues propostes en aquest mateix sentit: una de BComú i una altra d'ERC, amb la mateixa xifra dels 24 euros com a part del text a votar, però amb matisos diferents en el redactat. Tot plegat deixa una entesa barcelonina que ara falta veure si també funciona a Catalunya.