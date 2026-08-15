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Un terratrèmol de magnitud 5 sacseja Granada de matinada

Societat

  • Les imatges que han compartit els usuaris a xarxes dels efectes del terratrèmol a Granada -

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Publicat el 15 d’agost de 2026 a les 12:18
Actualitzat el 15 d’agost de 2026 a les 12:19

Un terratrèmol de magnitud 5 i amb epicentre a Alhendín, ha sacsejat la població durant la matinada d'aquest dissabte. També s'ha notat a la ciutat de Granada i en l'àrea metropolitana. Segons ha informat l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) en la seva pàgina web, consultada per Europa Press, el terratrèmol s'ha produït exactament a les 01. 04 hores de la matinada, amb una profunditat primer de dues i després de deu quilòmetres i amb una latitud de 37.1147 graus i -3.6618 graus de longitud.

Aquest sisme s'ha produït set hores després d'un primer terratrèmol de magnitud 3,7 i intensitat IV amb epicentre en la localitat de La Zubia. No hi ha ferits, però sí danys materials en diversos edificis.

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