Un terratrèmol de magnitud 5 sacseja Granada de matinada

Un terratrèmol de magnitud 5 i amb epicentre a Alhendín, ha sacsejat la població durant la matinada d'aquest dissabte. També s'ha notat a la ciutat de Granada i en l'àrea metropolitana. Segons ha informat l'Institut Geogràfic Nacional (IGN) en la seva pàgina web, consultada per Europa Press, el terratrèmol s'ha produït exactament a les 01. 04 hores de la matinada, amb una profunditat primer de dues i després de deu quilòmetres i amb una latitud de 37.1147 graus i -3.6618 graus de longitud.\r\n\r\nAquest sisme s'ha produït set hores després d'un primer terratrèmol de magnitud 3,7 i intensitat IV amb epicentre en la localitat de La Zubia. No hi ha ferits, però sí danys materials en diversos edificis.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nNo hi ha constància de cap català ferit ni mort pel terratrèmol a Colòmbia\r\n\r\n