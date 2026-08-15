El Marroc assegura haver impedit un intent de centenars de migrants d'arribar a Ceuta

Les forces de seguretat marroquines han confirmat a EFE que han impedit aquest dissabte l’intent de centenar de persones d'origen subsaharià de travessar la frontera amb Ceuta per entrar a l'estat espanyol. El grup s’havia amagat als afores de Fnideq (Castillejos en castellà), en una zona muntanyosa situada al sud-oest on el govern marroquí havia desplegat milers d’efectius per impedir una possible nova entrada massiva cap a Ceuta. Tot i això, la situació a l'espigó El Tarajal de la ciutat continua tranquil·la durant el matí d'aquest dissabte.
Aquest fet s'emmarca en un context de tensió i control policial a la frontera entre el Marroc i Espanya després del pas de milers de persones a través de Ceuta, en què van morir 141, fa dues setmanes. Arran d'aquesta crisi migratòria, el rumor d'una possible nova entrada massiva aquest dissabte 15 d'agost va posar en alerta els dos governs, que encara han de gestionar el trasllat de menors arribats a finals de juliol.
Tant les autoritats marroquines com el govern espanyol van reforçar la seguretat a Ceuta durant davant la difusió, a través de Facebook, Instagram i WhatsApp, de missatges que animaven a travessar de nou la frontera cap a Espanya. El Marroc manté desplegats controls terrestres, patrulles i noves barreres al litoral de la ciutat de Fnideq (Castillejos), i han organitzat controls en les carreteres que condueixen a la frontera amb Ceuta.
D'altra banda, el govern espanyol té desplegats 880 agents de la Policia Nacional i 714 de la Guàrdia Civil, als quals se sumen uns 2.000 militars en tasques de suport. També s'ha reforçat la presència de l’exèrcit mentre les dues parts continuen les batudes i el reforç de la tanca fronterera.
Nova barrera a Melilla
Davant la crisi a Ceuta, el govern espanyol també ha reforçat la frontera a Melilla amb una nova barrera flotant que separa l'estat espanyol del Marroc a través d'un espigó de 500 metres. La infraestructura, semblant a la col·locada recentment a l’espigó d’El Tarajal, a Ceuta, té l’objectiu de reforçar el control dels accessos per mar davant la possibilitat d’una nova entrada massiva de migrants. La instal·lació ha comportat el tancament temporal del pas de persones pel dic sud per motius de seguretat.