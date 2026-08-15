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Els Mossos investiguen l'origen d'uns trets al Bon Pastor de Barcelona

Societat

  • Bon Pastor -

ARA A PORTADA

Publicat el 15 d’agost de 2026 a les 14:18

Els Mossos d’Esquadra investiguen uns trets al barri del Bon Pastor de Barcelona la matinada de divendres a dissabte. Els agents van rebre l’avís cap a la una de la matinada, després que diversos testimonis alertessin el 112 d’unes detonacions compatibles amb armes de foc.

Els Mossos van desplaçar efectius fins al lloc dels fets i van localitzar onze beines abandonades al carrer, segons El Caso. Els agents no van trobar cap persona ferida i ara investiguen l’origen de les beines i les circumstàncies dels trets. Les detonacions s’haurien sentit entre els carrers d’Arbeca i de l’Avançada. La investigació continua oberta per determinar què va passar i qui podria haver efectuat els trets.

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