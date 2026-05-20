La Flotilla demana l’alliberament dels activistes detinguts per Israel

Activistes de la Global Sumud Flotilla han instat la Unió Europea a “actuar” perquè els activistes de la missió que han estat detinguts per Israel siguin alliberats immediatament i també han demanat a l'estat espanyol que desplegui “totes les vies diplomàtiques d'assistència consular i polítiques” per aconseguir-ho. En una roda de premsa aquest dimecres al Parlament, la Flotilla ha acusat la UE de “còmplice” de l’“assalt” a les embarcacions i li ha exigit que “trenqui el silenci”. Una familiar ha alertat que no tenen “ni idea” de l’estat de salut dels activistes i ha lamentat que l’únic que han pogut veure són les imatges del vídeo del ministre Itamar Ben-Gvir, en què els membres de la Flotilla estan agenollats, emmanillats i humiliats.
Laia Rosell, una familiar i també activista de la Flotilla, ha demanat poder saber com es troben els detinguts i ha alertat que les imatges que mostra el vídeo del ministre ultra és l’únic que en saben. Per això, ha instat els governs a fer “pressió” perquè els “familiars puguin tornar aviat a casa i, sobretot, que puguin tornar sencers”.
“El que veiem en aquestes imatges no és un excés puntual d'un ministre radical. És la lògica d'un sistema que porta dècades aplicant aquesta violència sobre el poble palestí i que avui l'aplica davant les càmeres perquè sap que pot fer-ho amb total impunitat”, adverteix la Flotilla en un comunicat. També indiquen que les persones detingudes continuen “sense accés consular ni assistència lletrada”, tot i que els advocats sí que tindrien “accés autoritzat a la zona d'identificació al port d'Ashdod”.
En la roda de premsa, Pablo Castilla, portaveu de la Global Sumud Flotilla, ha demanat a la Unió Europea que “condemni l’assalt” a la missió i li ha retret que s’“ompli la boca parlant de drets humans” i “després miri cap a una altra banda davant del genocidi del poble palestí”. Castilla també ha interpel·lat l’estat espanyol i, de la mateixa manera, li ha reclamat “menys paraules i més fets”.
Per la seva banda, Jordi Gassiot, activista i secretari de comunicació de la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), ha explicat que, de les més de 400 persones detingudes -428 han indicat en el comunicat-, “44 tenen passaport espanyol” i que, d’aquestes, 18 són catalanes -“23 dels Països Catalans, 18 del Principat”, ha dit-.
Per a aquest activista, aquestes són xifres “esgarrifoses” i ha denunciat “maltractaments continuats”, “tortures” i “vexacions” cap als activistes davant la “inhibició” i “complicitat” dels estats europeus i del Mediterrani. “No podem tolerar al segle XXI ni la pirateria marítima ni el genocidi”, ha alertat, i ha afegit que el “nacionalsionisme està aterrit per l'exigència de l'obertura d'un corredor humanitari perquè Gaza és un camp d'extermini”.
Sánchez vol impulsar que el ministre israelià Ben Gvir no pugui entrar a la UE
Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el seu executiu impulsarà "de manera urgent" que el ministre israelià Itamar Ben Gvir no pugui entrar a la UE. Ho ha dit en un missatge a la xarxa social X, on ha assenyalat que aquesta prohibició d'accés ja és vigent a Espanya des del setembre passat.
L'anunci de Sánchez és una reacció al vídeo que s'ha fet viral en el qual es veu Ben Gvir mofant-se dels activistes de la Flotilla retinguts, que apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Segons ell, les imatges del ministre "humiliant els membres de la flotilla internacional en suport a Gaza són inacceptables". "No tolerarem que ningú maltracti els nostres ciutadans", ha afegit.