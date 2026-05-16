Trump assegura que els EUA han matat el número dos d'Estat Islàmic

Donald Trump ha anunciat que els Estats Units han matat el número dos d'Estat Islàmic, Abu-Bilal al-Minuki. En un missatge a Truth Social, el president nord-americà ha parlat d'un operatiu militar conjunt a la conca del llac Txad amb les forces nigerianes que ha permès "eliminar" l'actual segon comandant de l'ISIS. "En una missió meticulosament planificada i molt complexa s'ha eliminat del camp de batalla el terrorista més actiu del món", ha afirmat el president dels EUA.
“Abu-Bilal al-Minuki creia que podia amagar-se a l’Àfrica, però no sabia que disposàvem de fonts que ens mantenien informats dels seus moviments”, ha celebrat Trump en una publicació a les seves xarxes socials. "Ja no terroritzarà la gent d'Àfrica ni ajudarà a planificar operacions contra els nord-americans. Amb la mort d'al-Minuki, la planificació global de l'Estat Islàmic es veu molt reduïda".
El president nord-americà ha volgut agrair al govern de Nigèria la seva col·laboració en l’operació i ha assegurat que, des d’avui, les capacitats de l’organització terrorista han quedat “molt minvades”.
Per la seva banda, el president nigerià ha dit que “Nigèria valora aquesta aliança amb els Estats Units", que assegura que els permetrà "avançar en els objectius compartits de seguretat". "Expresso el meu sincer agraïment al president Trump pel seu lideratge i suport incondicional en aquest esforç”, ha manifestat el president nigerià.
“Felicito ambdós bàndols pel seu professionalisme i valentia, i espero que es duguin a terme més atacs decisius contra tots els enclavaments terroristes arreu del país”, ha afegit.