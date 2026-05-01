Trump anuncia aranzels del 25% als cotxes i camions europeus

Nova amenaça de Donald Trump. El president dels Estats Units ha anunciat que augmentarà al 25% els aranzels als cotxes i camions europeus i ha acusat la Unió Europea de no estar complint l'acord comercial amb Washington. Segons ha anunciat a través de Truth Social, la mesura entrarà en vigor la setmana vinent.
"Em complau anunciar que, atès que la Unió Europea no està complint íntegrament l’acord comercial que vam pactar, la setmana vinent augmentaré els aranzels que s’apliquen a la Unió Europea pels cotxes i camions que entren als Estats Units", ha escrit Trump en una publicació a Truth Social. El president nord-americà, però, no especifica quina part de l'acord no s'està complint des de Brussel·les.
Segons l’acord comercial bilateral, es va pactar eliminar els aranzels sobre els productes industrials dels Estats Units a canvi d’establir un límit del 15% per a la majoria dels productes de la Unió Europea. Ara, però, Trump ha anunciat que la setmana vinent apujarà els aranzels als vehicles que entrin al país.
El president dels Estats Units ha precisat que aquests aranzels no s’aplicaran als vehicles fabricats en plantes del país. “Actualment, s’estan construint nombroses fàbriques de cotxes i camions, amb una inversió superior als 100.000 milions de dòlars, una xifra rècord en la història del sector. Aquestes instal·lacions, amb treballadors nord-americans, obriran aviat”, ha conclòs.