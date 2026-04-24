Trump anuncia que l'alto el foc entre Israel i el Líban s'allarga tres setmanes

Donald Trump ha anunciat aquest dijous a la nit que l'alto el foc entre Israel i el Líban s'allarga tres setmanes. En un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, el president dels EUA ha explicat que s'ha reunit avui a la sala oval de la Casa Blanca amb l'ambaixador israelià, Mike Huckabee, amb el del Líban, Michel Issa, i amb "representants d'alt rang" d'ambdós països.
La reunió ha anat "molt bé" i els EUA treballaran amb el Líban "per protegir-lo d'Hezbollah". També ha dit que desitja poder acollir "en un futur pròxim" els seus homòlegs israelià i libanès, Benjamin Netanyahu i Joseph Aoun. "Ha estat un honor ser un participant en aquesta trobada històrica", ha afirmat Trump.
Treva indefinida amb l'Iran
L'anunci arriba només dos dies després que el president dels Estats Units digués que allargava l'alto el foc a l'Iran sine die, fins que el país asiàtic posi sobre la taula una proposta concreta. Així ho va anunciar, igual que ara, a través de la seva xarxa social, Truth, on apuntava que prenia la decisió a petició de les autoritats del Pakistan.
"Se'ns ha demanat que mantinguem el nostre atac contra l'Iran fins que els seus líders i representants puguin presentar una proposta unificada. Per tant, he ordenat al nostre exèrcit que continuï el bloqueig i, en tots els altres aspectes, es mantingui preparat i capaç, i prorrogaré l'alto el foc fins que es presenti la seva proposta i es concloguin les discussions, d'una manera o altra", ha apuntat.
Així, Trump torna a deixar la porta oberta a un altre conflicte en què els Estats Units són part i causa sense marcar una data límit i obre una segona finestra per a les negociacions de pau. Segons assenyala, l'alto el foc s'allargarà fins que l'Iran presenti una proposta concreta.