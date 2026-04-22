Ucraïna proposa rebatejar part del Donbàs en honor a Donald Trump

"Donnyland". Aquest és el nom que ha proposat el govern d'Ucraïna per rebatejar una part del Donbàs en honor al president dels Estats Units, Donald Trump. En concret, des de Kíiv plantegen rebatejar la zona de la regió que continua estant sotmesa a les ofensives militars de l'exèrcit rus. Aquesta ha estat una proposta que ha agafat pes en els darrers mesos durant les converses de pau. Incorporar el nom de Trump, doncs, també és una estratègia geopolítica, ja que aquesta és una de les zones més convulses de la guerra entre Rússia i Ucraïna.
Segons indica The New York Times, que ha analitzat a fons la proposta de canvi de nom, el sobrenom, una referència a Donbàs i Donald, ha estat confirmat per quatre persones familiaritzades amb les negociacions, que, segons asseguren des del mitjà nord-americà, n'han parlat sota condició d’anonimat a causa del secretisme que les envolta. De fet, segons apunten, quan negociador ucraïnès va esmentar el terme per primera vegada, en part en to burlesc, ho va fer com un intent de convèncer l’administració Trump perquè es mostrés més ferma davant les demandes territorials de Rússia.
De moment, el líder del Kremlin, Vladímir Putin, s'ha mostrat compromès a persistir amb la seva ofensiva sobre el Donbàs, la regió en què l'exèrcit rus ha estat atacant sistemàticament des de fa més d'una dècada. Tenint en compte aquesta situació, la proposta de Kíiv busca apel·lar a la vanitat del magnat republicà perquè intercedeixi en la resolució del conflicte amb Putin. I més tenint en compte que la zona que plantegen rebatejar com a "Donnyland" és un dels principals esculls en les negociacions de pau entre els dos governs. La intervenció dels Estats Units, doncs, podria decantar la balança.
Ucraïna insisteix amb el Donbàs
Per la seva banda, davant la insistència del Kremlin, el govern que dirigeix Zelenski també manté la seva intenció de continuar tenint el control de la zona del Donbàs. Ara bé, com a mostra d'acostament amb Putin, des del passat mes de desembre sí que han contemplat l'opció de crear una zona desmilitaritzada de la regió en què el control administratiu sigui dels dos bàndols. Els ucraïnesos han estudiat formes d'instaurar aquesta forma de govern, però no n'han aprovat cap. Una línia vermella, però, és que Rússia no pugui reclamar les terres, un aspecte que sí que pretén fer el Kremlin.