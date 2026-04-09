Putin declara una treva de dos dies a Ucraïna amb motiu de la Pasqua ortodoxa

El president rus, Vladimir Putin, ha decretat aquest dijous una un alto-el-foc a Ucraïna aquest cap de setmana amb motiu de la festivitat ortodoxa de la Pasqua. La treva donarà començament a partir de les 16.00 hores d'aquest dissabte, 11 d'abril, i conclourà fins a última hora de l'endemà, 12 d'abril, segons ha indicat el Kremlin en un comunicat recollit per les agències de notícies russes TASS i Interfax.
Moscou ha anunciat ja que espera que l'Exèrcit d'Ucraïna també cessi els seus atacs. "Partim de la base que la part ucraïnesa seguirà l'exemple de la Federació Russa", ha manifestat.
Altra treva de vidre, però a l'Orient Mitjà
L’anunci d'alto el foc de dues setmanes per part del primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, com a pas previ per una pau definitiva a l'Orient Mitjà ha suposat un bri d'aire fresc per a un conflicte internacional de gran magnitud. Aquest bri d'aire fresc, però, s'ha esfumat el mateix dia que ha arribat. El líder de la Casa Blanca ha posat fre a l'ofensiva en resposta a la reobertura de l'estret d'Ormuz, un dels punts clau del comerç petrolier mundial. Hores després, però, l'Iran ha tornat a tancar parcialment l'estret, fent perillar la treva temporal amb els Estats Units i evidenciant la fragilitat del conflicte a l'Orient Mitjà.
Tot i això, el ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha confiat en l'alto el foc i ha anunciat aquest dijous que el govern espanyol reobrirà pròximament la seva ambaixada a Teheran, tancada des del passat 7 de març, poc després que comencessin els atacs dels Estats Units i Israel contra l’Iran.
En declaracions a la premsa, Albares ha mostrat el seu suport a l’alto el foc mediat pel Pakistan i ha reclamat que es faci extensiu també al Líban, on continua l’ofensiva israeliana. “Esperem que tothom aposti, com fa Espanya des del primer dia, per la negociació, la mediació i la diplomàcia”, ha asseverat el ministre espanyol, que assegura que ha mantingut contactes amb el seu homòleg iranià.